圖／abwu

正當我們向法院遞交了申請資料，在等待審理期間，這天所裡來了一個自稱錢海生前女友芭芭拉，她向我們求助，並告訴我們一個有關錢海生的故事。芭芭拉說如果我們不能夠幫她解決這個問題，她就會去法院立案指控錢海生，那麼我們的這個案子將會前功盡棄。

她說以前和錢海生交往期間，錢海生一直瞞著他自己的偷竊案件，而且每次他們一起出去旅遊時，錢海生總會讓她去拿這個偷那個，讓她感到很不舒服。錢海生自己不去打工，叫她去餐館打工，並要她上繳她賺回來的每一分錢，而從不准她花一分錢。

就連在外她口渴想喝水，錢海生從不曾為她買瓶水。錢海生提出來他年紀大了，想要買個自己的房子，然後天天逼著芭芭拉四處借錢付房子的頭期款，最後芭芭拉東拼西湊，湊足了頭期款，並信任地全部交給錢海生，結果等房子買好後，才發現房子上並沒有芭芭拉的名字，這是為什麼呢？當芭芭拉詢問錢海生，他說我的就是妳的，我們之間不必分妳我。

經過共同生活一段時間，芭芭拉實在是受不了錢海生自私自利，手腳還不乾淨的本性，最終決定和他分手。錢海生當然不願意，如今這麼聽話又單純善良的美麗女生真是少之又少。他便拿出他的殺手鐧一哭二鬧三上吊，天天折磨芭芭拉，影響了芭芭拉的正常生活和學習。這讓芭芭拉更加厭惡他，決定哪怕是傾家蕩產也要和他分開，不要再和這種沒有道德底線的人廝混在一起。

當錢海生看到他已沒有挽回芭芭拉的機會時，立刻翻臉對芭芭拉說：

1.以前她交給他所有的薪水，他們倆吃喝玩樂都花完了，沒有分毫留下來。

2.錢海生又扣住了芭芭拉父親從一九四○年代，開始為她搜集價值連城的三本郵票冊。錢海生一口咬定說不知道，從來也沒有看見過什麼郵票。

3.關於芭芭拉借錢付買房的頭期款，他目前拿不出那麼多錢，沒辦法還她，他甚至對芭芭拉說，如果妳需要還錢就去多打幾份工。可是那時芭芭拉正在讀註冊護士的專業，根本沒有多餘的時間多打工。

學業繁重的芭芭拉，對錢海生的所作所為沒有反抗能力，只得自己默默地承受，因而感到苦不堪言。芭芭拉痛苦地向我們敘述著錢海生那副惡心的嘴臉，錢海生一直用芭芭拉的錢控制住芭芭拉。如今她想要法律還她公道，至少把她借來的那些錢給還上。

讓我吃驚的是，出身在一個高級知識分子家庭的錢海生，從小就該受到良好的教育，怎會如此厚顏無恥？他用這種流氓無賴的手法，去對待一個年輕單純的芭芭拉，是否太過分了？芭芭拉說，更不可理喻的是，錢海生一面千方百計地在她身上詐財，另一方面回國去大擺宴席，招待他以前的大學同，學並大吹大擂把自己包裝成有錢人，而且是公司的大老闆。為了他自己的面子，把從別人那裡詐騙來的錢去為自己鍍金，以博得一時的成功感，這種道德品質低下的人實屬少見。

聽到這裡，我已經忍無可忍立刻掛通了錢海生的電話，叫他立刻來律所一趟，告訴他一個叫芭芭拉的女人，來我們律所找他並要投訴他欺詐，一旦欺詐罪名成立，這將對他抽案底的案子非常不利，而且會造成他的綠卡 申請被直接取消，更有可能會被立刻驅除出境，就是僥倖逃脫留在美國，也會成為一個黑身分的非法移民 ，希望他能夠立刻來處理解決這件事。

半小時後，錢海生滿頭大汗地趕到了，他笑迷迷地對芭芭拉說：「我能分期付給妳嗎？」芭芭拉說我受夠了，今天少一分錢都不行。錢海生收起了笑容，很不情願地把五千美元支票交給了芭芭拉。整整六年了，錢就是存在銀行還有利息呢，更何況用芭芭拉的錢付頭期款買的房子，也已經翻漲了一倍以上。

我看了錢海生一眼說，不是說沒有錢嗎？他答道是向別人借的。天啊！拆東牆補西牆，把自己的生活過得如此狼狽的大老闆，我還真是頭一回遇見。芭芭拉又問錢海生：「我的集郵冊呢？」可能錢海生心虛吧！他眼睛看著地上，低著頭說他沒有見過。

在死無對證的情況下，芭芭拉面對這個厚顏無恥的人，再一次選擇息事寧人。她說好吧！就當我花了重金和你的一刀兩斷，從此我們路歸路橋歸橋，不再有任何來往，同時也希望你停止在我背後瞎編我的壞話，不然我也會把你所做過的一切公布於眾。說完芭芭拉頭也不回地離開了。

一場烏龍終於結束了，最後我們也拿到了法院對錢海生案子的最終判決，法官同意給錢海生一次機會，抽掉他在公共網頁上的犯罪記錄案底，希望錢海生的後半輩子能接受教訓痛改前非，就算是為了給自己的下一代做個好榜樣吧！我們更希望芭芭拉能夠從失望中找到希望，遠離小人，開啟自己幸福的人生。

多年後的有一天，我去醫院探望一個生產的同事，在那裡我有幸又遇見住院部的護理部總管芭芭拉，只見她有條不紊地在指揮著住院部所有工作人員。這時她也看到了我，並走過來向我問好，她悄悄地在我耳邊輕輕地說：「謝謝你幫助我走出了最陰暗的日子，我現在過得非常好，我的先生是一個品學兼優的醫師，我們有了自己的兩個兒子。」

芭芭拉又說，今天是她在這家醫院工作的最後一天，因為她已經開辦了當地最大的護理中心，準備大幹一場。看著四十來歲、滿面笑容的芭芭拉，她正張開雙臂迎接著事業的春天，真心為她高興和驕傲。的確是如此，人只有在落魄的時候，才能看清楚身邊的是人是鬼。

不久後，芭芭拉的護理中心越辦越成功，名副其實地成為當地一家規模大又有名氣的企業。看似瘦弱的芭芭拉今非昔比，怎不讓人以她為榮。而前不久又聽說，那個自稱是大老闆的錢海生，為了討生活猝逝在家中裝修電腦的車庫，六十多歲、奔波勞碌的他，也算是英年早逝吧！

從這個案子中，給了我們人生很大的啟示，俗話說得好，沒有實力的時候不要說話，有實力的時候不需要說話。只有扎實的先把自己準備好，才能等到發揮作用的機會。

那類喜歡貪圖小利，靠欺詐來損人利己，用偷竊來滿足私欲，拿吹牛來博得一時的譁眾取寵的人，待人刻薄嚴峻，如此想要獲得人緣、得到別人的認同，實在難矣。這種玩弄人心的人，自然就沒有一顆踏實的心，這種打腫臉充胖子的生活太累，不利於身心健康，最後一定是丟了面子，也失了裡子。祝福天下勤勞善良的人們，一生平安幸福快樂健康。（下）