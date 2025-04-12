普列加瑪城堡的外觀。

我曾經參觀過許多名聞遐邇的城堡，諸如法國的雪儂梭堡（Château de Chenonceau）、香波堡（Château de Chambord）和德國 的新天鵝堡（Neuschwanstein Castle），這些城堡皆曾是王室貴族的居所，外觀典雅優美，內部裝潢精緻華麗，充滿了童話般浪漫的氣息。

然而最讓我難以忘懷的，卻是位於斯洛維尼亞南部的普列加瑪城堡（Predjama Castle），那是世上最大的洞窟城堡，其獨特的神祕暗黑風格，令人印象深刻。

普列加瑪城堡建於1274年，已有750多年的歷史，它最初是哥德式建築，後來在戰火和天災的摧殘中多次易主和修復，最終於1570年重建成文藝復興風格，並保存至今。二戰結束後，城堡被南斯拉夫政府收歸為國有，改建成博物館，矗立在123公尺高的懸崖上。

從遠方觀看，灰黑色的山壁上有個巨大洞穴，米色屋頂的城堡剛好嵌入洞穴的拱型中，向外延伸擴展，景觀獨特，氣勢非凡。城堡內部與天然溶洞相連，內含多處隱密的洞穴和密道。

關於這座城堡流傳著許多神祕傳說，據聞在十五世紀時，伊瑞斯姆斯（Erasmus of Lueg）騎士是此城堡的領主，他以劫富濟貧著稱，因而被稱為「俠盜男爵」。當時他失手殺死了神聖羅馬帝國的軍隊指揮官帕彭海姆元帥（Marshal Pappenheim），引來皇帝腓特烈三世（Frederick III）的報復追捕。他逃回家族領地普列加瑪城堡，並和匈牙利國王馬提亞斯（Matthias）結盟，襲擊哈布斯堡王朝的莊園和城鎮。為此，皇帝派遣總督安德烈．拉夫巴（Andrej Ravbar）出兵圍剿他。

儘管被圍城一年多，俠盜男爵並未彈盡糧絕，因為城堡內部有祕密通道可通往外界，他得以出城獲得補給及繼續搶劫。他甚至將新鮮櫻桃投向圍城的軍隊，用來嘲弄敵人，可見他是如何大膽和囂張。由於城堡地勢險峻，易守難攻，敵方無法攻破，最終買通了城內的叛徒，得知城堡外側的廁所是防守最弱的地方。當伊瑞斯姆斯如廁時，叛徒通風報信，敵方炮轟廁所發動攻擊，終於將他殲滅。

據說自此之後，俠盜男爵的靈魂便困在城堡中，無法安息。有人聲稱當夜深人靜時，在城堡的某些角落，聽見了低語呢喃，或是見到模糊的身影在黑暗中遊蕩。普列加瑪城堡因此成為世界知名的鬼屋之一，連Discovery頻道也曾來此地探訪報導。

當我隨著語音導覽進入城堡，參觀了中世紀時期的待客室、軍械室、地牢、小教堂、廚房、法庭和臥室等，看到了歷任堡主的畫像、照片和家族徽章等古時文物。軍械室中展示了盔甲和武器，包括長矛、長戟、劍、錘子、弓和弩，防衛塔樓內的小窗，曾經用來射擊和對攻城者倒下熱油。這些昔日的文物和武器，呈現了當年戰火中的生活風貌，讓人想起俠盜男爵在此對抗敵軍的景象。

城堡後方是座巨大的石灰岩洞穴，沿著石梯木棧可以深入其中。洞穴內沒有裝潢，保留著喀斯特地貌的原始形狀，幽暗陰森。地底下的洞穴深達四層，是斯洛維尼亞第二長的洞穴，現為蝙蝠的棲息地。當年的祕密通道，似乎隱藏在這些洞穴之中，若有興趣，可以參加特別的導覧行程前往地下洞穴探險。

望著這座隱匿於崇山峻嶺中的巍峨城堡，宛如武俠小說中匪寇盤踞的祕密山寨，讓我不禁聯想到《水滸傳》中聚集了108位豪傑的梁山泊。而在這裡，伊瑞斯姆斯正如一個拒絕招安的羅賓漢 ，在峭壁間堅守著自己的信念，率領著成群綠林好漢，與皇族權勢對抗到底。昔年梟雄的意興風發，如今已成煙塵往事，只餘下這座古堡靜靜矗立，見證著那些未竟的傳奇。

我們登上台階，來到戶外的露台，這裡有一間依附岩壁而建的小屋，正是當年伊瑞斯姆斯被擊殺的廁所。想到他在如廁時遭遇不幸，我腦海中浮現出人體碎屑與廁中黃金齊飛的畫面，這樣的結局雖然悲涼，卻又有些滑稽。

參觀完廁所後，我開始下樓。步上幽暗而狹窄的樓梯，石階陳舊潮濕，彷彿每一階都記錄著世代的滄桑。我一手扶著欄杆，小心翼翼地下行，深怕在這陡峭的階梯上摔倒。直到快接近底層時，我才稍稍鬆了口氣，放掉扶手。

然而，正當我放鬆警惕時，腳下突然一滑，彷彿有隻看不見的手，從背後輕輕地推了我一把。霎時我整個人失去了平衡，從樓梯上溜了下來，四腳朝天地摔倒在冰冷的地板上。那瞬間，忽然感到一股讓我毛骨悚然的涼意，城堡內的光線變得更加幽微，周遭的風聲回音飄忽不定，若有若無，宛如來自遠方的幽靈低語。

我躺在冰冷的地板上不能動彈，察覺到自己噗通噗通的心跳驚悸，恐懼在心底蔓延。數分鐘後，我在其他旅客的幫助下，艱難地站起身來。幸運的是，除了手臂和肩膀撞傷，下肢並無大礙。然而我的心中已經充滿了不安，失去了繼續在此探險的興致。

走出城堡後，看著山坡上綠草如茵，風景如畫，陽光燦爛照在我的臉上，剛才的經歷彷彿是一場不真實的夢。但是身體的疼痛卻讓我心生疑惑，這次意外跌倒究竟是不小心滑倒失足，還是某種神祕力量的作祟？會不會是我無意中驚擾了在城堡中徘徊的靈魂？

然而人鬼殊途，無論真實或虛幻，靈界的事我也不敢深究。想到這座城堡曾經見證的戰火、背叛、仇恨，以及那些在此終結的生命，令人感到肅穆凜然。對於這些歷史傳說，我再也不敢以戲謔的態度視之，而是充滿了深邃的敬畏與思索。這座神祕的城堡和那些無法解開的謎團，就讓它靜靜等待後人去發掘和探索吧！（寄自德州 ）