文房四寶中，實用之外還具有視覺欣賞價值的，是墨條和硯台。（圖／侯吉諒提供）

現代人寫毛筆字，磨墨非必要，因為墨汁很方便，對寫字畫畫的人來說，磨墨卻是必要。

磨墨，慢心情

磨墨是古代讀書人每天要做的事，墨條與硯台自是講究，文房四寶中，實用之外還具有視覺欣賞價值的，就是墨條和硯台。

我一直沒有辦法接受磨墨機，一來是吵，磨墨機的馬達和磨墨的聲音都不小，用磨墨機磨墨，安靜和閒適的感覺都沒有了；二來磨墨機旋轉的機械化動作很忙碌，旋轉速度比手磨要快上許多，雖然磨墨的速率高了，卻顯得很急躁；三是磨墨機通常長得很醜，磨墨機的設計完全著眼在功能上，可能因為是小量生產的東西，外型沒辦法講究，所以都很原始粗糙，完全沒有美感，無法和美麗的硯台、講究的墨條相提並論。

用磨墨機無非是為了效率，要效率的話，何不乾脆直接用墨汁？

為了磨墨，就要講究墨條、硯台、水滴、水匙，那是一整套視覺的美感，可以探究的學問極大極多，錯過了也可惜。

中日韓的墨條比較

磨墨要講究墨條、硯台，以及磨墨的方法。

墨條因為廠商眾多，論之不盡，許多人喜歡談墨條的廠牌、年分，就實用來說，沒有太大的必要。文革時期上海墨廠的墨、日本 人訂製的鐵齋翁、台灣早期製墨，都有人仔細研究，了解時代軌跡是可以的，以之論墨之好壞，未必有據。

墨條製作，自是中國歷史悠久，自北宋而至明清，製墨名家輩出，民國之後社會動盪，國力亦衰弱，加以現代硬筆工具流行，製墨產業遂成黃花，2004年之前我買過不少中國的墨條，大都膠質過重，虛有其表。

現在的市售墨條，基本上，品質排序依次是日本墨為上，大陸墨次之，韓國墨亦能用。

日本近十年來因為各種因素影響，學書法的人口急速減少，許多書法教室、老書法家、筆墨莊的庫存陸續釋出，有許多好墨可買，尤其有年代的墨最好，而且不一定比較貴。一般來說，老墨的價格往往會比較昂貴，但日本墨常常維持當初的價格，一條五十年老墨還是用當年的訂價在賣，便宜得驚人，當然更重要的是墨的品質比新墨好很多。

大陸墨的老字號產品有一定品質，但不一定好用，而且大陸墨的「坑」很深，聽信商家吹牛的話，很可能花大錢買到不好用的東西。

韓國墨基本上好用且便宜，只是墨的形制通常比較粗獷，沒有漂亮的外表，用起來感覺不利不夠細緻。

墨的形制很重要，但和好不好用無關。大陸的墨源遠流長，傳統底蘊深厚，大陸經濟發達之後，傳統文房產業恢復極快，2010年前後生產的墨已經可以和歷史上的頂級墨條相提並論，至少在形制上都可以做得非常漂亮，但好不好用卻很難說，有些廠商做的墨好用，號稱遵古法製作，非常昂貴，一兩不到的墨可以賣到上萬人民幣，就實用來說，沒有那個價值，但還是有人追捧。

如何買到好墨很重要，最簡單的方法就是到筆墨莊去試磨，可以很快磨黑，就是好墨。如果完全都沒有經驗，那就請老師或朋友推薦。

磨墨的方法

磨墨的方法很重要，但並不困難，只要把握下壓的力道和旋轉的速度，一般都可以磨出好的墨液。

曾經有故事說，溥心畬有一次在日本寫字，磨墨的方法讓一位日本書法家很不以為然，當下就認定溥心畬不會多高明。

原來那個日本人認為磨墨的「正統方法」要前後推動，而溥心畬是一般的打圈旋轉，所以覺得溥心畬不夠高明，這真的是偏見了，誰說磨墨一定要前後推動才正確、正統、高明？打圈旋轉又有什麼不對呢？而以磨墨的方法論斷書畫家，也未免偏見膚淺。

有人主張磨墨要墨條和硯台垂直，有的人則喜歡斜著磨，其實兩者都可以，沒有高下之分，重點是磨墨的時候，能不能很快的出墨。

很多人磨墨常常要磨很久，2cc的水要磨好幾分鐘，磨得手痠，得休息一下才能寫字，這是因為磨墨的方法不對。

我一般磨墨都不會超過一分鐘（當然要看水量多少），就可以把墨磨得濃黑，其中的技術在下壓的力道，以及磨墨的時候有沒有找到墨條與硯台的適當角度。

磨墨的下壓力道要夠大，但不能大到妨礙墨的打圈移動，最好的磨墨速度，我以為是在十公分的範圍內打圈旋轉，一秒二圈，磨的時候要用力下壓，要聽得到硯台墨條摩擦的聲音。

有的人為了磨墨快，常常飛快的旋轉，其實這樣不會比較快，因為速度太快了，下壓的力道不夠，墨條只是在硯台上快速滑過，沒有產生足夠的摩擦力道，所以磨墨效率不高。

而且太快速的打圈影響呼吸心跳和手感，反而沒辦法安靜下來，寫字就難免心浮氣躁。

磨墨的基本原理就是墨條、硯台加水磨擦，利用硯台上細小堅硬銳利的「絹雲母」把微小墨粒、膠質磨出來，和水充分混合，就形成墨液，基本上就是物理的簡單原理，沒有什麼深奧不可理解的地方，前後推動和打圈旋轉都可以磨出墨來，但就攪拌的效果來說，應該是打圈旋轉要好很多。

所以是墨條本身的質地和硯台的特性決定了磨墨的效果。

墨的煙與膠

墨的基本原料，就是碳微粒和膠，為了增加使用效果，可能還會加幾種或十幾種中藥材，這些中藥材，有的如冰片是為了增加香味，有的如麝香是為了增加墨的滲透性，有的如珍珠、金粉是要增加墨的色澤，但效果如何並不一定，碳微粒的大小和膠的性質，還是影響墨質最重要的因素。

墨的碳微粒以前是利用不完全燃燒木頭、油質來取得，物質不完全燃燒所產生的煙，就是做墨的碳微粒，碳粒子愈小，品質愈好，黑度愈好，所以傳統的墨以「頂煙」為佳，因為燃燒時飄得最高的，一定是最細的粒子。

燃燒取煙耗時費力，所以後來做墨的人大多買現成的工業製造的碳粉，有些人為了區分傳統的煙和工業碳粉，把工業碳粉稱之為「碳素」，聽起來沒有油煙松煙那麼高級和有詩意，但其實是一樣的東西。

墨條、墨汁製作的時候要加膠，不管是牛皮膠、骨膠、鹿角膠、魚膠還是植物性的果膠，目的都是為了產生墨液的黏度，讓墨可以附著在紙張上面，因為墨的原料碳粒子本身沒有黏性，所以墨汁如果放久了，膠質敗壞之後就會失去黏性，寫的時候不會有差別，但裱褙的時候，失去膠性的墨就很容易化開，作品當然也就報銷了。

以前用的膠多是自然膠，在液態情況下很容易腐敗，1950、60年代出生的台灣人小時候要寫書法，那時用的都是墨汁，墨汁放久了會有很可怕的味道，那就是膠腐敗的結果。

現代科技發達，有很多墨條墨汁改用壓克力膠，不會腐敗裂解，品質穩定，對墨色的表現也沒有不好的影響，所以用墨汁寫字畫畫其實沒什麼不好。

很多人都說寫字畫畫要磨墨，是因為磨墨的墨韻比較好，其實不然。現代科技發達，墨汁已經有非常高的品質，甚至可以和好墨條磨出來的墨相提並論，數十年前臺靜農、江兆申兩位台灣書畫的泰山北斗，寫字就都用墨汁，當時寫的字，墨色到現在依然烏黑亮麗，好像才剛剛寫好的樣子，說墨汁不如墨條，實在沒有什麼根據。

所以磨墨不是因為墨韻比較好，而是為了培養把生活節奏緩慢下來的心境。磨墨的過程可以沉澱心情、培養情緒，也是難得的享受。