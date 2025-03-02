生死一線間─桌山驚魂記

桌山全貌。

我們一行人三對夫婦，從寒冬的北半球飛到暑熱的南半球，越過千山萬水，來到南非 的首都開普敦市（Cape Town），其意為「海角之城」。這座海角之城，前擁波光粼粼的大西洋海灣，背枕氣象萬千的桌山，按弟妹安排的行程，我們在觀賞野生動物與好望角等處之後，今年一月十五日是去遊覽享譽世界的桌山（Table Mountain）風景。

桌山是開普敦的地標，聳立於高而多岩石的開普敦半島北端，因山頂平坦如桌面而得名，被當地人親切地稱為「上帝的餐桌」。桌山是世界上最古老的山峰之一，大約形成於兩億六千萬年前，比赫赫有名的安地斯山脈和喜馬拉雅山 脈還要古老，主峰海拔一千零八十七米，幾乎站在城市的任何地方，它都會清晰地映入你的眼簾。拿起相機拍照也都呈現出桌山的身影，因此有人戲稱它是背景牆。

我們將車停好後，弟妹因她多年前來此時曾登過此山，所走的山徑僅花兩小時，她覺得不難，所以此次興起再度登臨之意，問我們是否也想去？小黃一聽欣然說他去，他太太紀英則說她有自知之明，不去；先生與弟弟膝蓋受過傷，也不去；而我左右腳皆各有一次骨折紀錄，哪敢登山？於是弟妹與小黃朝登山路徑奔去。我心中很感謝小黃，有他伴著弟妹同行，安心些，看一下手表，時間是下午一點四十分。

抵達纜車站，買了票，看見一棟建築的牆面上，引人注目地標示著「桌山正式成為世界新的七大自然奇蹟」，無可置疑，這已成為南非的驕傲。纜車來了，我們興奮地踏進去，聽說每年只有三分之一時間能夠乘坐，大風雨天、濃濃的雲霧天，纜車皆停開，今天麗日當空，我們真是幸運。

纜車索道是一九二九年十月開始啟用，全長一千兩百二十米，一九九七年十月重新修整這條索道後，再次向遊客開放。新圓柱狀纜車的中間沒有支架，可容納六十五人，於輕輕旋轉中，為乘客提供三百六十度全開放的視野，像這樣無死角視野的纜車，全世界僅瑞士、美國和南非才有。我貼近玻璃窗，在行進中觀看窗外怪石嶙峋的山景、開普敦市區、桌灣和零散的徒步登山者，僅五分鐘即抵達山頂。

真沒想到上層為砂岩，下層多為花崗岩的桌山，山頂竟會如此平坦，這平板狀山體是砂岩層暴露於強風和受流水侵蝕所形成，它與右側的獅頭山（Lion's Head）和信號山（Signal Hill），以及左側的魔鬼峰（Devil's Peak）相連，氣勢磅礴，景色十分壯麗。遠處可看到羅本島（Robben Island），曾關過南非首位黑人總統曼達拉（Nelson Mandela），島上的監獄現已改造為博物館。視線拉近，還可俯瞰腳下高樓林立的開普敦市區，及碧藍海水拍打著岸邊激起白色浪花的桌灣，甚至可看到好望角，真是美極了，彷彿置身於歐洲，渾忘這是南非。

我們頭頂著藍天白雲，在長一千五百多米、寬兩百多米開闊的桌面上，四處行走張望，並在觀景台上駐足遠眺，彷彿站在世界之巔，遠離塵囂，心胸開闊，感受著大自然的鬼斧神工，好不愜意。

再走幾步，看到一圓形圖案是桌山與開普敦半島的浮雕地圖，後立著世界新七大自然奇蹟的青銅版，許多人在此拍照留念。順著修得極平整的步道續往前走，看見石塊壘砌成的商店建築，頗有荷蘭風味，想是荷蘭於一六五二年在此建立殖民地留下的影響。

沿途我們沒看見茂密的植被、飛來飛去的小鳥、在身邊竄來竄去的豚鼠，以及岩兔之類的可愛小動物，猜想是因山上風大起了涼意，我們走得不夠深入的關係。索性走上幾步梯階進入商店街，步入餐飲店喝杯熱咖啡，正好太陽西曬，穿過窗戶照在身上，略微有了暖意。

餐廳裡的人漸漸增多，一看手表已是下午四點，弟妹與小黃怎麼還沒回來？又等了好一會兒，還不見他倆人影。坐久了起身上洗手間，沒想到餐廳內沒有，詢問後才知公用廁所是在出門後轉個彎，下了梯階即可看到。一開門出去，被風吹著跑，哇！好大的風，如果身材苗條瘦小的人，站在懸崖邊，恐怕會隨風而去。

餐廳外感到氣溫明顯下降，我是一路直打哆嗦跑回餐廳，身上只穿了一件短袖，外面套一件長袖連帽運動衫，現在再穿上為防雨所帶來的薄雨衣，想抵擋寒意，卻根本無濟於事，感覺即使穿上冬天的羽絨衣也不為過，可是現在是他們的夏天耶。

弟弟給弟妹送出line訊息，告知弟妹我們在餐廳等候，看弟妹已讀，雖未回覆，但證明他們還安全，頓時鬆了口氣。可是過了好一會兒，還不見他倆身影時，猜測可能迷路了，越往上爬越難，因到山頂的岩石既大塊，又幾乎堆疊成九十度的直角，難度增大，與攀岩無異，可是他倆無任何攀岩工具，讓人憂心不已。

弟弟與紀英冒著狂嘯的寒風出去周邊探視，無功而返。廣播器開始響起警報，那嗚嗚的鳴叫聲聽得人心頭發顫，播報員說由於天候不佳，請還在觀景的遊客速速返回，山頂必須清空，所有人搭乘纜車下山，六點半是最後一班，過一陣子又播報一次，起碼播報了三次。

聽聞第一次廣播後，弟弟趕緊去纜車站，給弟妹與小黃買了下山的纜車票。不敢想像，若錯過了這最後一班纜車，溫度持續下降，在空曠的山頂必死無疑，即使自行設法下山，看那筆直陡峭的岩石，怎下得去？粉身碎骨倒有可能。

心隨著時間分分秒秒的逝去，漸漸由憂慮轉為焦灼不安，我不敢想他倆若出了任何意外，怎麼承受得了？別說弟妹是自家人，即使小黃，我們幾十年的交情，早已如同一家人般，若他出了事，也一樣悲痛，更不知該如何面對紀英？每當遇事緊急時，我自然地想起了母親，她活著時是全家人的精神支柱，更是我們避風的港灣。眼眶含淚，我虔誠地祈禱著，呼喊著，請母親務必保佑他倆平安歸來。

所有公共空間都清空了，我們也離開了餐廳到纜車站，看著已快到最後一班纜車預訂開走的時間，我們焦急地告知尚在等兩位隊友，弟弟也一再跟經理溝通，請他們通融再等等。看旁邊站著的遊客，也頻頻向路徑張望，想必也是在等他們的隊友，有兩個人從路徑那頭過來，是旁邊那夥等的人。

時間已是晚上七點十分，氣溫降至攝氏零度，我的眼睛直勾勾地望著路徑，啊！他倆的身影終於出現，我們向等著的工作人員大聲驚叫說：「他們來了，來了。」迎著他倆，我什麼也說不出來，只會一直哭，小黃輕拍我的背說：「別哭，別哭，我們不是平安回來了嗎？」趕緊進入纜車，我們向在內陪同等候的遊客與工作人員道歉並致謝，感謝他們人同此心，共情地安靜等候。

弟妹在回程的路上告知，當她發現所選擇的登山路徑，並不是她多年前走的那條路時，已無法回頭，只有繼續向前走。剛開始路還好，後來越走越難，有時雙手雙腳並用，還靠彼此的推與拉爬上岩石，經常是生死一線間。當走著走著，不見路標，不知該朝哪裡走時，她迷惑地想，是原路折回？還是繼續向前？還是向山難單位呼救？原路下山，這坡度會比登山時難，呼救，也許還未至最後關頭，於是決定硬著頭皮繼續走，幸好後來遇見一名當地的登山者，成了他倆的救星。

這個人經常來登山，熟門熟路，他倆吃了定心丸跟隨著他，直到他要折返下山回家，他指著那呈英文字母L型的山凹處，告訴他倆繞道這山岩背後，迂迴前進即可登上山頂。他若不說，誰知道這看似絕路峭壁，卻是一條生路，感謝這位名叫Daniel的登山者，沒有他，後果真是不堪設想。

桌山給大家留下難以磨滅的深刻印象，弟妹還頻頻檢討自己的失誤處。她與小黃從中獲得了此生難得的經驗，互相大力擊掌說：「我倆有了過命的交情。」（寄自新墨西哥州 ）