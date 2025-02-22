圖/123RF

夜幕緩緩降臨，黑藍色的天幕中鑲嵌著零星的光點。屋外，昏黃的路燈投下斑駁的光影，映在老黃的窗前，將他坐著的身影拉得又細又長。客廳昏暗的燈光搖曳著，映襯出房間裡的陳舊家具。老黃的手輕輕撫過扶手椅的邊角，那裡已經被歲月磨得光滑，彷彿記錄著無數個他和老伴坐在這裡閒話家常的夜晚。他的目光落在牆上那張泛黃的合影上。照片裡，他和老伴挽著手，站在老屋的門口，臉上滿是幸福的笑容。可是，如今一切都變了。老伴去世後的三年，老黃的生活也失去了光彩。

「唉。」他輕輕嘆了一口氣，手裡的拐杖在地板上點了點。孤獨像一層厚重的灰塵，無聲地覆蓋在他的生活中，填滿了白天和夜晚。他以為自己能熬過去，像年輕時經歷那些風風雨雨一樣，堅強地撐過這段日子。但人老了，身體撐得住，心卻脆弱得像風中的紙鳶。

直到一年前，他的女兒小黃打來電話，說一家人要從加州 搬過來和他同住。老黃聽到這個消息時，心裡湧起了一股久違的暖流。他開始忙著收拾房間，換上新床單，把老伴留下的衣物小心翼翼地整理到衣櫃深處。那時，他滿心歡喜，想著這棟沉寂了多年的房子終於要重新充滿笑聲和生氣了。

女兒一家搬進來的那天，老黃站在門口，笑得合不攏嘴。他揮揮手，像迎接遠歸的親人那樣，將他們引入屋內。他主動提出免除他們的房租，因為他知道，女婿最近失業，家庭的經濟壓力很大。他心裡暗暗想著，既然能幫上一把，又能換來三代同堂的熱鬧，何嘗不是一件好事？

最初的日子，確實如老黃所期待的那樣充滿歡聲笑語。飯桌上的碗筷多了，客廳裡孩子們的嬉笑聲也讓房子不再顯得冷清。老黃常常和小孫子玩捉迷藏，或是講些過去的老故事。他覺得，老天終於又給了他一次重新感受家庭溫暖的機會。

日子一天天過去，老黃漸漸發現，三代同堂的生活並沒有他想像得那樣簡單。女婿的工作問題遲遲沒有解決，他每天都窩在房間裡，對著電腦投簡歷，情緒越來越低落。小黃則不得不承擔更多的責任，既要上班，又要料理家務，還要照顧兩個年幼的孩子。壓力在家中逐漸積聚，像一座看不見的火山，隨時可能噴發。

爭吵成了家裡的常態。孩子們因為爭搶玩具哭鬧不休，小黃疲憊地訓斥著他們，而女婿則會因為生活瑣事和小黃頂嘴，兩人時常為一點小事爭執不休。有時候吵得激烈了，甚至會摔門離開。老黃起初試圖調解，他是家裡的長輩，覺得自己有責任維持家庭的和睦。他幾次試著插話，想讓女婿多體諒小黃的不易，也希望女兒別總抱怨丈夫的失業。然而，每次他一開口，女兒就不耐煩地打斷他：「爸，這些事您別操心了，都是我們的事。」老黃坐在沙發上，望著爭吵的他們，無奈地嘆了口氣。他明白，自己雖然是家裡最年長的人，卻已經插不上手了。

面對這些年輕人的煩惱，他感到無力而迷茫。他只能悄悄回到自己的房間，關上門，將耳朵緊貼在門板上，聽著外面的爭吵聲漸漸平息。

那一天，老黃心裡壓抑的情緒終於找到了突破口。那是一個陰沉的下午，天色像一塊溼透的毛巾，灰暗而壓抑。老黃獨自坐在廚房的角落，桌上擺著一瓶沒開封的酒。這是他從老伴去世後就不再碰的東西，但今天，他實在壓抑不住心中的鬱悶。早上，女兒和女婿又為一些瑣事吵了起來，聲音大的連門外的鄰居都能聽見。

中午的時候，小黃帶著孩子們匆匆出門，似乎是為了躲開這股壓抑的氣氛。而女婿呢？依舊悶在房間裡，一聲不吭。老黃本想勸幾句，可剛敲了門，就聽見女婿冷冷的聲音從裡面傳出來：「爸，您別管了，我自己能處理。」老黃沒有再說話，默默地回到了廚房。他感到自己像個多餘的人，甚至連這個自己打拚一輩子的家都開始讓他感到陌生。

他開了酒瓶，倒了一杯酒，烈酒順著喉嚨流下去，燒得胃裡一陣發熱。他抬頭望著窗外，窗玻璃上模糊的倒影讓他覺得陌生：那是一張佈滿皺紋、疲憊而孤單的臉。

孩子們很快從公園回來了，女兒女婿出門買菜去了。孩子活潑的笑聲填滿了空蕩的房子。老黃本以為心情能稍微好些，但情況卻變得更糟。孫子們將客廳弄得亂七八糟，玩具、衣服、零食散落一地，甚至連水池裡的髒碗都堆積成山，水龍頭還沒關緊，水滴順著地板緩緩流淌。

「夠了！」老黃終於爆發了，他猛地站起身，嚇得兩個孫子一愣。五歲的孫女瑟縮地站在原地，而三歲的小孫子卻似乎並不害怕，反而拍著手繼續笑鬧著。老黃的怒氣和酒勁交織在一起，衝昏了他的頭腦。他一步跨到小孫子面前，一把抓起他的衣領，將他提到門外，用力一甩，將門「砰」地關上。孩子被摔坐在地上，哭聲瞬間響徹了整個街區。老黃靠在門後，閉著眼睛喘著粗氣，腦袋裡像灌了鉛一樣沉重。他從沒想過要傷害孫子，只是想嚇嚇他。

門外的哭聲引來了鄰居，很快，有人撥打了報警電話。不久後，警車的紅藍燈光閃爍在老黃家門口，員警敲門的聲音重重地響起。一白一黑兩位員警推門而入時，老黃正坐在沙發上，手邊的酒瓶還沒來得及收拾。門外的鄰居抱著還在啜泣的小孫子，指著老黃對員警訴說著什麼。

員警檢查了孩子的脖子，發現了一道淺淺的淤血痕跡，立刻臉色一沉，走到老黃面前：「先生，請您站起來，跟我們走一趟。」老黃還沒反應過來，就感覺手臂被員警反扭在背後，冰冷的手銬喀噠一聲扣上。他試圖解釋：「我不是故意的，只是嚇唬嚇唬他……」但員警沒有聽他的解釋，只是冷冷地說道：「這種事情，我們不會容忍。」

就在這時，剛從超市趕回來的小黃夫婦衝進了家門。小黃看到父親被銬著，頓時急得哭了出來：「他不是故意的！只是孩子太調皮了，爸爸喝了點酒，一時失控……」她幾乎是哀求著對員警說。但員警只是看了她一眼，平靜而堅定地說：「女士，根據我們的法律，這已經屬於兒童虐待。」老黃被押上了警車，隨著警笛聲漸行漸遠。

小黃站在門口，愣了幾秒鐘後突然想起父親的身體情況，趕忙追著警車打電話聯繫警局。果然，沒過多久，她就接到通知，老黃因為酒精過量導致抽搐，被緊急送往醫院搶救。

一個星期後，老黃站在法庭上。灰色的西裝在他消瘦的身體上顯得有些寬大，他的臉色蒼白，雙手微微顫抖著，站在法官面前，像一個等待審判的犯人。

旁聽席上，小黃坐在那裡，緊緊攥著手中的紙巾，眼眶微紅。檢察官開始陳述案情，將老黃的行為定義為「兒童虐待」。「被告不僅將三歲的孩子扔出門外，還因為酒精作用導致孩子受傷。儘管傷痕不深，但這種行為對孩子的心理造成了不可忽視的傷害。」他說得冷靜而精準，沒有任何感情色彩。

老黃低著頭，像一個被剝去了所有尊嚴的老人。他的辯護律師試圖為他爭取寬大處理，提到老黃平時的為人，以及他因為失去老伴和長時間的孤獨而導致的心理狀態。

小黃上了證人席，她的聲音帶著顫抖：「我的父親不是一個暴力的人，他只是……只是太孤獨了。他沒有傷害孫子的意圖，那天只是喝多了，失控了一會兒……」她越說越哽咽，最後只能低下頭，抹著眼淚。法官沉默了片刻，敲響了法槌。法庭的空氣彷彿凍結了一樣，所有人屏住了呼吸。

「鑑於被告的年齡和健康狀況，以及此次事件的特殊性，法院決定不判處監禁，但被告在兩年內不得接觸孫子。同時，建議被告在養老院 接受看護，以確保類似事件不再發生。」 聽到這句話，老黃如遭雷擊。他的眼睛睜大，嘴唇顫抖著，似乎想說什麼，但又不知道該從何說起。

他轉頭看向小黃，眼神中帶著一種深深的失落和不甘。小黃低下頭，不敢看父親的眼睛。她知道，這個決定意味著什麼。她走到父親身邊，傷心地對父親說：「當初我們不搬來這裡就好了！」老黃老淚縱橫。 （上）（寄自華盛頓州 ）