地爐。（謝飛鵬．圖片提供）

北方天冷，到了冬天便燒炕取暖。我的老家贛北，雖然沒有北方那麼冷，但到了寒冬臘月，也夠人受的。這個時候，母親便把廚房角落裡的東西挪開，用幾塊土磚圍住，在裡面燒火取暖，我們把那叫做地爐。

冬天夜長，那時沒有電視，沒有網路，於是便把地爐燒亮，一家人圍坐在邊上取暖。有時，左鄰右舍也圍到一家來趕熱鬧，大家一邊烤火，一邊拉拉家常。騰騰的火苗閃映在臉龐上，寒冷的冬夜變得溫暖而祥和。

地爐雖然簡陋，用處卻不少。除了取暖，還可用來熏臘肉。我們農村到了年底，幾乎每家都要宰豬過年。一時吃不了那麼多，把肉割成塊，用鹽醃上放好。幾天之後，鹽全部浸入肉裡了，便一塊一塊取出來，掛到地爐上用煙火熏。有時火太大，臘肉烤出的油漬滴在火焰上便吱吱作響，發出誘人的香味。這時坐在地爐邊烤火，真的無比舒坦。

當然，地爐的作用不止這些。在它上面橫梁安一個掛鉤，把爐罐掛在上面，可以一邊烤火，一邊燒水或是煮飯，很方便。地爐還有一個用處，就是保留火種。冬天早晨的冷灶不容易燒著，母親起來後扒開地爐，放些茅柴在上面，用吹火筒吹幾下，茅柴便熊熊地燃燒起來。母親將燃著的茅柴分到各個灶膛，灶膛亮起來了，母親也忙活開了。她先把裝滿水的爐罐掛在地爐的掛鉤上，然後在小灶煮飯，在中灶炒菜，在大灶煮豬潲。這時，柴火的「劈啪」聲，切菜的「哚哚」聲，鍋鏟擦著鐵鍋的「沙拉」聲，潲鍋裡的「汩汩」聲，讓整間廚房好不熱鬧。聽到這些聲音，豬便哼哼地叫著要潲吃，雞也咯咯地唱著要出籠。等到我起來時，水燒熱了，飯煮熟了，菜炒好了。於是我從地爐的爐罐裡舀起熱水洗臉漱口，吃完早飯後便去上學。

地爐的火是不斷的，一直會燒到開春，要很多柴燒。於是母親便在裡面放一個老柴蔸，倒些秕穀、茶籽殼在上面。沒人烤時，便將火掩埋好。秕穀和茶籽殼都是透風的，不會把火湮滅。這樣在外面看起來沒有火，只要扒開，裡面還在熅燒。要是想烤火，用吹火筒吹幾下，火便亮起來了。老柴蔸十分經燒，大的可以燒上十天半月。就像古人描述那樣：「一團茅草亂蓬蓬，驀地燒天驀地空。爭似滿爐煨榾柮，漫騰騰地暖烘烘。」榾柮就是老柴蔸，雖然不會燒起熊熊的火焰，但是雜著秕穀和茶籽殼，那種半明半滅的火烤在身上十分暖和舒服，我們這樣形容：「地爐角，茶殼火，天上神仙不如我。」坐在地爐旁邊，紅騰騰的火焰一直暖到人的心窩和骨髓。

小時候，覺得冬天特別寒冷。每次放學回家，母親總是說：「冷嗎？去地爐前烤烤吧。」開始工作後，到了冬天，只要我一回家，母親便叫我到地爐邊上坐著。她把火吹亮，添些茅柴在上面，讓火燒得特別旺，我一下子便烤暖了。這麼多年了，我依然能感到地爐那那暖烘烘的溫度。

今年冬天又來了，並且非常寒冷，我住在城裡，雖然開了空調，但總覺得沒有烤著地爐那樣舒服。我想，這時母親在老家裡早就把地爐圍好，並且用秕穀、茶籽殼掩著老柴兜，讓它半明半滅地熅燃著。只要我坐到邊上，她便會扒開，吹亮地爐，用一團紅旺旺的熱火，溫暖我的身心。（寄自江西）