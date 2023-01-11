周五的早晨正在家中上班，桌上的手機叮咚不停地響，我將目光從電腦螢幕上移開，望向手機，先生傳來好幾張婆婆的獨照，正面、側面、近照，及遠照。

第一張照片，婆婆身穿桃紅的羊絨毛衣，圓領、胸前一排銀白色的大圓鈕扣，頸上一條玫瑰紅的粗毛線圍巾，圍巾繞頸兩圈，形成一個飽滿甜甜圈將婆婆的下巴托住，她頭戴一項紫紅色的細絨小帽，身後是模糊的街景。

先生愛攝影 ，對他的傑作我捧場回應：「哇，照得真好，媽媽像一個專業模特兒。」「媽媽問哪一張照片最好看？每個人只能選一張。」先生興致勃勃地在家族聊天群組中問。

去年先生提早退休 ，每周數天去照顧婆婆。婆婆與二姑住在T城，距我們家車程來回要三小時，先生清晨天不亮便起床，晚上八點才能返家。我擔心他太累，但他總是笑嘻嘻地說：「不累不累，我喜歡開車，而且我去年決定退休也是為了照顧媽，我姊姊們太辛苦了，該分擔一下，就當作是上班吧。」去年新買了一部電動車，他說開車是享受。出門前他來床邊和還在酣眠的我親吻說再見，上演每日相同的對話，「小心開車，記得要睡久一點哦。」怕他早起睡眠不足，每次出門前我都不忘叮嚀他在婆婆家午睡，「放心，我和媽在她臥房吃便當，每次一吃完就坐在椅子上睡著了。」「睡醒看到媽也睡著了，手上還拿著空便當，哈哈。」他笑道。

母子二人在房中飽餐後酣眠，午後陽光暖暖，我腦中浮現一幕靜謐的母與子的畫面。

先生和姊姊們退休後輪流照顧母親，每天早上的例行活動是帶她在社區走路。婆婆好動，很期待兒女陪同出門運動。先生輪班日會多帶一些早餐，母子吃完早餐後便推著手扶式輪椅出門走路，先生錄下一段母親走路的視頻，走畢拍幾張照片與家人分享。

回到選美活動。「我選第一張，最開心的表情。」我在群組中回應，照片中婆婆歪著頭，抿嘴笑著，薄而寬的嘴形成一個寛寛的圓弧，上揚的嘴角將兩頰的肉上推，雙頰圓股股的，眼中滿滿的笑意，微歪著頭顯得幾分頑皮，圓圓的臉像個小女孩。「我選第四張，媽眺望遠方好像在想：中午吃什麼好吃的？」先生幽默地說。接著大姑回應：「出難題呀，媽媽每張照片都漂亮。」孫女們也一一分享她們的首選。小孫女選第二張：「這張照片讓我想起小時候奶奶對我講一些趣事時的表情。」

婆婆剛過九十五歲生日，公公已去世二十餘年。她十八歲之前受日本教育，日語比台語還好，公婆的婚姻自然也受當年日本文化影響，男尊女卑，婚後她辭去小學教師的工作，在家中相夫教子，一切以先生和家庭為重。我和先生結婚時公公已去世，婆婆成為家中唯一兒孫可以付出孝心的長輩，也是家族的中心，受到兒孫們百般重視和照顧，在我眼中，她的老年人生是幸運又幸福的。

人生的幸福如何定義呢？我常會想。成就、財富，婆婆沒有。她生長於台南一個大家族，有眾多兄弟姊妹，一生可說是未嫁從父、出嫁從夫、夫死從子，家人就是她的全部。多年來婆婆的生活起居完全依靠子女，心中所念所想的也都是兒孫，幸運的是身體健康、兒女孝順，在親情環繞下，婆婆的老年人生很幸福。

看到先生和姊姊們退休後每天辛苦照顧老母親，不只一次我對先生提出：「為什麼不給媽媽找一個看護？至少可以分擔一些你們的工作，否則退休後大家都被綁住不能出門，想做的事也受影響，這段時間也是你們的黃金歲月呀。」每次三姊弟有旅遊計畫或出遠門，都需要相互擔負對方的工作，本以為退休後可以隨心自由旅遊，卻因照顧母親的責任而受到限制。對這個提議先生總是一再推託：「時候未到，我媽不能接受陌生人，任何改變只會造成更多麻煩，等以後再說吧。她現在健康狀況不錯，還不需要特別的照顧，只是需要有人陪在她身邊。」知母莫若子，以前確實發生過因生活上的改變讓婆婆難以接受而生氣、鬧情緒、讓子女難以招架的狀況。

日復一日、年復一年，每天早晨家族聊天群組都會收到婆婆推著輪椅走路的視頻、她的獨照和與兒女的自拍合影。先生以攝影師的審美觀點覺得婆婆衣著搭配不夠好，他催著我給婆婆買一些好看的衣服和帽子：「要小帽沿的，照相比較好看。」夏天太陽大：「媽說要寬一點的帽沿，才能防曬。」四季衣帽搭配，春夏的淡粉淺紫、嫩綠鵝黃，到秋冬季的棗紅寶藍；為了遮掩老母親稀疏的白髮，戴帽子是必要；繫上絲巾，為了蓋住頸上的皺紋；為了不顯出婆婆佝僂的背，攝影的角度自然重要。在先生的精心安排下，一張張美麗的傑作點亮了婆婆的老年生活。先生是么兒很會逗笑，老母親也非常合作，鏡頭前她笑容可掬、雙手捧頰、拍拍手、歪歪頭，甚至歌唱、跳舞、做健身 操，一一都捕捉在先生的鏡頭中。

我們心中明白，這樣孝順父母的方式，我們可能是最後一代了。先生常說：「我們一定要自己存足夠的錢，等以後老了可以請看護、住進高級養老院，一切都安排好，不要麻煩我們的子女們。」

嬰兒潮世代的我們，在美國工作、生活超過了半甲子，早已適應西方文化和生活方式，我們有經濟能力、沒有語言障礙，自然有能力安排自己的老年生活。而父母和公婆為了子女從台灣遷居美國，離開家鄉、親人和朋友，為我們照顧家庭和子女，他們在異地語言不通、不能開車，生活無法自主，到了耄耋之年也只能依靠子女了。婆婆有孝順的子女悉心照顧陪伴，還有一個么兒如老萊子一般會哄母親開心、討喜娛親，生活更是增添不少樂趣。

因為車程遠，路途中難免會碰到車禍、修路，或交通繁忙阻塞，這個堅持表示喜歡開車、照顧母親從不喊累的男人，返家時也難掩路途奔波的疲憊：「我們將來絕對不要讓我們的兒女這麼辛苦，他們有自己的生活。」他不只一次這麼對我說。縱使照顧父母的工作辛勞費時，對我們一代人而言，是為人子女的責任和義務，而不是選擇，送父母去養老院決不考慮、請看護也擔心父母無法適應，一切只能子女事必躬親。朋友的母親摔倒，她日夜照顧，自己也腰痠背疼成了病號，社會老齡化，六、七十歲的兒女照顧八、九十歲的父母已成為常態。

這樣的孝親行為感人，或者也是我們父母一輩最佳的養老方式，但是如果兒女可以選擇，有誰不喜歡自由自在地享受退休後的黃金歲月？這種選擇只有當父母和子女雙方有共識、提前準備，並具備財力和能力的前提下，才能夠心平氣和安排老年的安養生活，達到兩代人相處模式的雙贏。

時代變遷，對於在美國出生成長的兒女，這樣的孝道已不可能再有，我們的老年風景將與父母輩大為不同，沒有子女隨侍在身邊陪伴照顧，耄耋之年的生活要如何過得幸福？與其未雨綢繆未知的人生，不如好好享受現在的生活。朋友們許多都退休了，孫兒孫女也誕生了，問朋友：「退休了會幫兒女帶小孩嗎？」「當然不會，和孫子玩玩很開心，常去看他們，偶爾幫幫忙可以，天天帶孫子可不行。」回答大多數是否定的，數十年忙於工作，好容易獲得自由，想做的事太多了，不想再被綁住。好在千禧代的兒女們婚後育兒準備充分，是稱職的年輕父母，無須我們操心，抓緊時間過好黃金歲月是第一優先。嬰兒潮一代不像父母一代將黃金歲月獻給兒孫，有人忙著旅遊、登山、運動、園藝，有人畫畫、寫作、彈琴，過著「無齡族」的人生，退休生活各個過得充實多采，不知老之將至也。

「你覺得這樣的生活可以到幾歲呢？」我問先生。「至少八十五歲，也許九十歲？到那時候我們就搬去退休園區，像L太太一樣，也很好啊。」先生答。

L太太是一位忘年之交的舊鄰居，與我們背景相近，幾年前她先生去世後她搬去一個高檔的退休園區，設備環境完好，美麗的庭園，附餐廳、健身房，有各種娛樂活動和課程，還有專車接送，帶老人們去附近遊覽，她參加瑜伽課健身。她的女兒住附近，每周接她去家中吃飯，生活過得愜意。先生說：「她的生活就是我們未來老年生活的寫照。」「但是更老不能自理的時候呢？或者我們只剩下一個人的時候呢？」我憂心地說。「退休園區旁邊不是有一片特別看護的社區 （Skill Nursing Home）嗎？更老或不能自理時就搬過去啊。」他回答得挺輕鬆。

半甲子之後的人生無法預測，無人能預期未來的自己的想法是否會改變。現在的我們以為老年生活的安排和幸福靠自己，而三十年後呢？

也許我也會像婆婆一般，殷殷期盼子女的照顧與陪伴，等他們共進早餐、推輪椅帶我出門散步，在屋中陪伴我安睡；兒女是否明白媽媽雖然老了還是愛漂亮，為我添置新衣新帽、配色擺姿拍照？

兒女們會不會疼惜那佝僂著背、衰弱瘦小的老母親？讚美那滿臉皺紋、滿頭白髮的媽媽像模特兒一樣漂亮、笑得可愛？（寄自加州）