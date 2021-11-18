野火肆虐的年代（中）

消防隊員們忙著滅山火。（王士躍．圖片提供）

大火終於被撲滅了，這個挾洪荒之力的火魔掙扎蹦躂了多日後，終以偃旗息鼓而收場。幸虧滅火措施有效，社區毫髮無傷，鄰居們又各自返家，漸漸恢復了正常生活。再看窗外，只見滿目焦土，遍地漆黑：黑土、黑岩、黑草、黑樹，燒掉了外皮的樹肉是唯一扎眼的白。人說大畫家黃賓虹的焦墨畫太黑了，其實不是山黑而是綠濃，濃到化不開，眼前的黑卻是寫實之黑、透骨之焦。

風昏死了三日，無聲無息，踢蹬一下腿，又活泛過來了，齜牙咧嘴地再一次逞凶發怒起來。接著便是煙塵瀰漫，昏天暗地，整個大洛杉磯地區的上空烏雲蔽日，粉灰和塵粒如銀色暴雨傾瀉而下，短短的時間內，地面上覆蓋了半英寸之厚的灰燼。每天聞鍋底似的焦糊味嗆得嗓子發癢，肺子發燒，哮喘、支氣管炎等各種呼吸道疾病井噴式爆發。我們終於無法忍受這種煙熏火燎的汙染空氣，決定也像喬治亞老太太一家那樣，出門去躲避幾天。

汽車一路向北，在一望無垠的歐文斯大盆地馳騁，將灰城洛杉磯遠遠甩到了後面。道路兩旁閃過開得如火如荼的加州 艾蒿、耐旱野鴿草和金花灌木，歐文斯湖乾涸的湖床一直綿延到褐紅色的內陸沙漠。一百多年前這裡還是一片幽闊的天然湖，塞拉．內華達的高山流水源源注入，水系豐沛廣瀚，一直都是塞拉山脈以東內陸農牧業的重要水源地。可是湖水在一個多世紀裡逐漸枯竭了，洛杉磯在城市的成長和擴張中漸漸吸乾了歐文斯湖的血液和油水，餵肥了其工業增長和人口爆炸的肌肉和腸胃。如今歐文斯湖因乾枯而死，變成了一片令加州蒙羞，背負著環保惡名的巨大塵盆（dust bowl）。如今只能從雜草掩映的點點牛骸馬骨，想像當年那一幅風吹草低見牛羊的田園景色。雖已值深秋，現在的氣溫仍接近一百華氏度，枯草和滾蓬像暴烈的野馬，星星之火便可引發燎原之勢。

我們在加州優勝美地 國家公園附近的小鎮住下，與來此疏散逃生的友人會合。彼此少不了寒暄，慶幸總算找到了安全的庇護所。黃昏時分大家漫步森林湖畔，威爾遜山峰的一抹夕陽餘暉似乎變成一種祥瑞的微笑。我們陶醉其中，身心從容，深為置身大自然良辰美景而欣慰、而感恩。可是誰又能料到身邊的這座國家公園並不平靜，在優勝美地的密林深處此刻也正在燃燒著一場超大山火 ，然而表面上它又是那樣風平浪靜，若無其事，顯得詭異和不可琢磨。到了夜晚，山林燈火點點，原以為是宿營帳篷和木屋發出的營火，後來發現是守備消防車和警車的閃燈，眨巴眨巴地像是疲憊的、充滿血絲的獸眼。

野火已經在優勝美地國家公園燃燒了幾個月之久，卻是悄聲細氣，外界所知甚少。據說這並非因為火災範圍太小，不需要勞師動眾大力撲滅，而是範圍太大，大到足有一個紐約曼哈頓島的面積。況且火場位置極為偏遠荒僻，不要說普通的滅火機械尚不能進入，就是消防隊員也很難派入布防，消防飛機眼下多被派去洛杉磯和北加州等城鎮災區救援，唯一的措施就是盡量地控制火勢蔓延，不能擴大和威脅到周邊的城鎮和社區。除此之外，消防單位也只能眼瞅著山火肆無忌憚地四處燎燒和吞噬森林。聽聽給這些大小山火起的名字，多麼具有攻擊性特點：土狼火、野馬火、猞猁火、響尾蛇火，說明一共有四處山火在國家公園裡燃燒。白天能看到群峰戴著一頂巨大的烏雲帽，夜裡黑雲融入無邊夜色，一股焦糊味滲入周邊城鎮，鑽入家家門窗，人被嗆得咳嗽、打噴嚏。優勝美地國家公園竟也不是什麼避難天堂，我們只不過是從燃燒的城市轉移到了燃燒的森林而已。

國家公園堪稱美國的環保傑作，是舉世矚目的世界自然文化遺產。世界上第一個國家公園黃石公園便誕生在這片土地上，事實上優勝美地早在黃石公園之前，就已成為了聯邦轄屬的國家級公園，只是一直由加州托管，是公認的美國國家公園的歷史發源地。雖然美國以高科技和華爾街財富稱雄於世，然而論及重要地位，不妨說龐大而輝煌的國家公園體系才是美國引以為傲的國寶。其被高度重視的程度相當於中國人心中的長城，埃及國民眼裡的金字塔，是美利堅真正的鎮國之寶、偉大的心靈故鄉。幅員遼闊的森林與荒野被這個熱愛自然的民族傳家寶似地精心呵護著，養山滋林，不遺餘力，絕少修飾，一任荒蠻。在環保政策的長期推行下，更多的私人牧場和林地被聯邦和州政府併購與規畫，自上而下形成了國家公園、國家森林、州立及郡立公園等多位一體，全面覆蓋的環境與生態保護體系，可以說利在千秋，造福後世。

可是經過了一百多年的封山育林和生態保護，這些原始森林如今已生長得異常茂密，甚至於過度茂密。來到了二十一世紀，大氣暖化日趨嚴重，大量冰川在加劇融化和消失，山火的發生成為了歷史的必然。氣候暖化同時帶給了加州森林另一場災難，大批的樹皮甲蟲侵入到了病弱森林的肌體，啃光和殺死了數以億計的針葉樹，而成批死樹林正是山火期待已久的幫凶，它們一拍即合，燃起了一場又一場超級山火。

正如哥倫比亞大學著名生物氣象學家帕克．威廉姆斯（Park Williams）在談論加州火災時所說：「自然界創造了發生野火的完美條件，只要有人在，就會有火災。然而氣候的變化以一些不同的方式將骰子擲向未來更多火災的一面了。」根據最新的聯合國氣候變化專門委員會（IPCC）發布的報告顯示，自1850-1900年以來，人類活動產生的溫室氣體排放造成了約1.1℃的全球升溫，並預估未來二十年全球溫度甚至將超過1.5℃的升溫。必須強調的是與全球相比，加州的平均氣溫在過去的一百多年裡已經達到了1.8℃的升幅，遠超過全球升溫的平均值，換句話說，全球在升溫，加州則在發高燒，熱氣騰騰。所以無論當前還是未來，短期內加州的野火仍然無法有效控制。

我站在優勝美地國家公園的圖奧勒米草甸（Tuolumne Meadows）上，在這片被繆爾（John Muir, 1838-1914）視為優勝美地之睛的遼闊山野中，深秋的圖奧勒米草甸展現出奇美的層色和地貌，淡藍的花崗石丘蜿蜒環拱，鑲嵌著一條秋意正濃的棗紅色灌木帶，山腳延伸出淺如駝絨的廣袤草原，如詩畫一般靜美。繆爾當年曾這樣描寫圖奧勒米草甸：

「這是我所見過的面積最寬廣，景色最宜人的高山遊樂之地。空氣清新舒爽，日間氣候溫暖。雖然地處高山，四周的山脈比它還要巍峨，你會覺得彷彿置身大廳裡被保護起來。在美好的日子裡，我畫素描、觸摸植物，察看奇妙的地貌和野生動物們，我們快樂的同伴和鄰居。」

他還寫到了優勝美地的森林：「優勝美地公園和整個塞拉山脈的針葉林，超越了美國，甚至世界其他任何地方的同一種類，不僅在樹木的大小和美觀方面如此，在集合物種的數量方面，在生長的山脈的壯觀方面也是如此。」

這裡生長著「地球上最大的生物」——紅木巨杉（Sequoia），也繁息著大黃松、黑松、糖松、鑽天松、白皮松、雲杉、鐵杉、香柏、道格拉斯冷杉等種類極為豐富的樹木。自上一次冰河時期北美冰原融化之後出現的這些綠色物種，大多已經靠低溫氣候和冰川融水存活了幾萬年。

塞拉山脈的大小冰川滋育著眾多加州的江河，膏澤著這片土地上的四千萬人口和億萬生靈，是金色之州的生命源泉。塞拉．內華達山脈的西班牙語意思是「雪峰」，曾經存活著數百個古老的冰川和雪湖。可是在過去的一個多世紀，已融化了百分之七十的體積，目前仍以年均一千二百平方公尺的速度繼續消融。隨著冰川銀甲的龜裂破碎，高山植物的細皮嫩肉就完全暴露了出來，不是在逐步升高的氣溫中熱死，就是一起跟著殘留的冰川向更高海拔遷徙。對於整個加州生態系統來說，無疑帶來了空前的傷害。許多物種的生存正受到嚴重威脅，例如切喉鱒和高山白魚這些極喜寒冷水溫的稀有魚種，溯洄產卵的數量正大大減少，瀕臨絕種。

在圖奧勒米草甸附近的山徑上，我看到有十幾隻加州大角黃羊正在坡谷裡遊蕩。羊群在碎石和揚起的塵土裡覓食著野草，一步一步走近人行步道，有一隻大公羊負責警戒，不時機靈地四處環顧。這已經超越了大角黃羊平時活動的範圍。因為雪線萎縮，牠們失掉了高山叢林的掩護，大角羊和許多森林草食類動物便暴露於空曠的山野，也暴露於獵食動物的視線裡，面臨一場適者生存優勝劣汰的硬仗。（中）（寄自加州）