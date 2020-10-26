地中海飲食 簡單烹調留原味

核桃吻仔魚鮮蔬拌飯。（圖：屏東基督教醫院提供）

地中海飲食的特色是重視食物的原味，不要吃「食品」而要吃「食物」，料理的方式則是少鹽、少油、低鈉。此外，多以五穀雜糧為主食，搭配蔬果，可以攝取纖維質及維生素。如果長輩牙齒不好無法直接食用堅果，建議能買一些無調味、比較碎的核桃 打碎後拌在主食內吃。

核桃吻仔魚鮮蔬拌飯(2人份)

材料：

糙米120公克、吻仔魚10克、高麗菜50克、甜椒20克、核桃碎5克、水150毫升、香油。

作法：

1.將食材洗淨，高麗菜切段、甜椒則切丁備用。

2.鍋中倒入香油，中火拌炒。吻仔魚、高麗菜、甜椒至半熟。

3.將步驟2配料平鋪於糙米上並加水，放置電鍋煮至熟透。

4.取出後，將食材與糙米拌勻，再撒上核桃碎即可食用。

三色堅果醬拌麵

三色堅果醬拌麵。（圖：林芝蕙提供）

材料：

低溫 烘焙的原味綜合堅果100克、小黃瓜半條、胡蘿蔔20克、蛋1顆、白麵條。

醬汁材料：

開水150~200毫升、薑1片、醬油20~30毫升、蘋果醋10毫升（作用為軟化堅果），胡椒粉適量、糖1小匙。

作法：

1.製作堅果醬汁：將綜合堅果與上述醬汁打成泥狀。

2.胡蘿蔔切絲蒸熟。

3.將小黃瓜、胡蘿蔔及蛋絲擺放於麵條上，酌量淋上堅果醬汁即成。

4.堅果醬汁亦可加入天然釀造的醬油，當成沙拉醬，拌入紅綠紫蔬菜集錦中。

TIP：開水的多寡影響醬汁的濃淡；而醬油的分量則會影響鹹度。可於堅果打成泥狀再略調整亦可，當然秉持口味清淡、多攝取良好的油脂為原則，醬油的比例盡量減少。100克堅果製成的醬汁，可分多次食用，未於當日用完則分裝小袋放於冷凍庫。

堅果佐炙牛肉套餐

堅果佐炙牛肉套餐。（圖：林芝蕙提供）

材料：

牛排1塊（脂肪含量少者為佳）、低溫烘培的原味綜合堅果10克（打碎）、麵粉、蛋液適量、橄欖油1小匙、胡椒適量。

擺盤裝飾：

大番茄1片、涼拌蕪菁、四季豆及玉米筍2條。

作法：

1.鍋內倒入1小匙橄欖油並以小火煎烤至每面都微上色。

2.牛排先置入盤內靜待5分鐘，可讓汁液鎖於肉內，而多餘的血水則滲出。

3.牛肉表面沾上麵粉、蛋液及打碎的堅果，第二次再以小火煎烤（麵粉蛋液步驟可省去，牛排直接再以小火煎烤）。

4.視個人口味決定牛排的熟度，用小火更易掌控，且牛肉不致因高溫 變質。

5.牛排切塊後可再撒上堅果碎片及搭配煮熟的蔬菜。

雪菜毛豆拌豆皮(4人份)

雪菜毛豆拌豆皮。（圖：屏東基督教醫院提供）

材料：

雪裡紅300公克、毛豆100公克、豆皮（未經油炸的豆包卷）200公克、蔥末適量、芥花油2大匙、蒜末1大匙、辣椒末1小匙。

作法：

1.雪裡紅泡兩次水去鹹味，擠去多餘的水分；毛豆洗淨後燙熟先放置一旁；豆皮洗淨後切成條狀。

2.鍋內放入芥花油，爆香蒜末，放入雪裡紅快炒，再加入豆皮和辣椒末拌炒均勻。

3.加入毛豆拌一拌，蓋鍋蓋悶3~5分鐘至入味。

4.最後撒上蔥末即可。