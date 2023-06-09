咳嗽病因、喉嚨保養一次看 醫師分享「無糖新選擇」

圖片來源 ／健康醫療網

你也有喉嚨不適、咳嗽不止的困擾嗎？它不僅會影響生活作息、工作表現，背後可能也代表著某些潛藏感染或疾病的警訊。此外，咳嗽時痰液的有無及顏色，分別又有哪些可能的疾病原因？就由三軍總醫院松山分院醫療部主任李明勇醫師來為大家一一說明。

從痰分辨喉嚨警訊 顏色越深感染越嚴重

喉嚨不適想咳嗽？其實是因為咳嗽是一種身體的自我保護機轉。而咳嗽又分為無痰咳嗽、有痰咳嗽，李明勇醫師提到，無痰咳嗽大部分起因於過敏、外在刺激（如：冷空氣、空氣汙染物），而有痰咳嗽大多則是因發炎、感染引起的。

李明勇醫師說明，平時鼻腔、下呼吸道、氣管等黏膜細胞就會分泌一些黏液，在沒有感染、發炎的情況下，正常的分泌物顏色都較乾淨清澈。不過，當病毒、細菌侵入時，身體將產生免疫、發炎反應以及細胞破壞，因此黏液顏色就會產生改變。

而感染最常見的痰夜顏色通常為黃色、綠色。李明勇醫師指出，感冒、病毒、細菌入侵肺部時較常伴隨著黃、綠色的痰液出現，顏色深淺則會基於感染嚴重程度或處於急性期而有所差異，因此越嚴重感染發炎的痰液顏色就越深。而一般輕微的病毒感染如感冒，其痰液顏色較淺，通常幾天之後進恢復期顏色就會轉淡、轉稀。而受到嚴重的細菌感染，若尚未接受治療，不僅會持續高燒、濃痰咳嗽，病情也會加劇。

像是粉紅色、帶血痰液有可能是嚴重的肺部感染、腫瘤、血管炎等問題。李明勇醫師表示，有些人可能是單純咳得太用力導致帶血的粉紅色痰液，但有些則是細胞破壞、肺泡損傷、肺部嚴重感染造成的咳血或帶血痰液，例如肺結核就容易有這種情況發生。

此外，痰液也有一些特別的顏色，像是偏灰或偏黑的顏色，李明勇醫師提到，這有可能是吸入一些汙染物質、空氣懸浮物等造成的。

喉嚨保養有哪些該注意？醫師分享自身祕訣

由於有痰咳嗽常常是感染造成的，因此保持好的抵抗力、免疫力 是相當重要的，若作息不正常可能就會導致免疫力下降，增加病毒、細菌侵入的機會。所以正常的生活作息、充足的營養及運動，保持健康的身心及免疫力，是預防感染的不二法門。此外，李明勇醫師指出，過量的抽菸、喝酒也會讓呼吸道受到刺激發炎，其它常見的疾病如胃食道逆流及鼻炎也會導致咽喉受到刺激，引起咳嗽、痰液。

因此，在喉嚨保養上，戒除菸酒、維持良好的飲食與生活習慣是很重要的。另外，李明勇醫師也分享到，自己平時會選擇較自然的方法保養喉嚨，多休息、少說話，喝茶或溫開水來保持喉嚨濕潤，避免刺激呼吸道產生咳嗽，需要時也會食用枇杷膏緩解一些喉嚨不舒服的狀況。

許多人也像李明勇醫師一樣會選擇枇杷膏來保養喉嚨，然而隨著現代人飲食習慣逐漸改變，減糖、無糖飲食是越來越多人追求的飲食習慣，李明勇醫師也分享現在市面上有「無糖枇杷膏」可以選擇，中藥草本植物配方對身體也較無負擔。

無糖枇杷膏減少「糖」負擔 糖尿病 患者也適用

無糖枇杷膏含有金銀花、魚腥草及橄欖葉等植化營養素，有助於抗發炎、殺菌，也能避免刺激痰液的生成。此外，更添加了枇杷葉、陳皮、麥冬、百合能生津止渴，也可作為營養滋潤、滋陰潤喉。

李明勇醫師補充說明，無糖枇杷膏用量可以依照包裝建議服用，如每日攝取量為3－5次，每次約1湯匙15公克，或依個人身體需求調整，服用方式則可以直接喝或是加溫熱水使用，不僅可以用枇杷膏保養，同時還可以補充水分，維持呼吸道濕潤、幫助新陳代謝。

除了追求低糖、無糖飲食的民眾可以使用無糖枇杷膏外，李明勇醫師指出，最重要的是不適合攝取太多糖份、熱量的糖尿病及肥胖 患者等。由於無糖枇杷膏的糖分來源為不易被腸胃吸收的「麥芽糖醇」和「異麥芽寡糖」，因此適合特定對象食用。

最後，李明勇醫師也提醒，雖然日常喉嚨保養有其效果，但咳嗽的原因其實有很多，若是長期咳嗽建議還是前往醫院，讓醫師檢查、評估，找出確切的咳嗽原因，也能獲得較明確的治療。

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資料來源：健康醫療網

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