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婚後照樣寵粉 少女時代Tiffany辦亞巡演唱會

記者李姿瑩／即時報導
蒂芬妮即將在國慶連假赴台。（圖：SHOW OFFICE提供）
蒂芬妮即將在國慶連假赴台。（圖：SHOW OFFICE提供）

少女時代的Tiffany Young（蒂芬妮）為紀念SOLO出道10周年及首張正規專輯的發行，正式宣布將舉辦「Tiffany Young: Edge of Calm Tour」亞洲巡迴演唱會，回顧她過去10年與粉絲共同創造的珍貴回憶，同時也象徵著她邁向全新音樂旅程的起點。

蒂芬妮這次巡演將於9月12日以香港為起點正式揭幕，隨後依序造訪雅加達、新加坡、胡志明市及曼谷等六個亞洲城市。其中，台北場特別定於10月9日與10日在台灣大學綜合體育館一樓連續兩天開唱，展現她在台灣的超高人氣與影響力。

她婚後更有動力衝刺事業，演唱會除了將帶來多首代表性熱門曲目外，更預計首度公開於8月發行的首張個人正規專輯全新舞台。她將以豐富流暢的歌單，展現獨特的音樂魅力與極具爆發力的舞台表現，為粉絲打造高完成度的視聽盛宴。

身為K-POP跨世代代表性女團少女時代的成員，Tiffany Young自SOLO出道以來發展亮眼，曾登頂美國Billboard「Next Big Sound」榜單TOP 5，並成功完成北美巡演，持續鞏固其作為國際級SOLO歌手的地位。近期她除了活躍於音樂與音樂劇等多元領域、推出單曲「Summer's Not Over」外，如今也將帶著首張正規專輯與巡演，再度與全球粉絲熱情相見。

「Tiffany Young: Edge of Calm Tour」台北場將於10月9日、10日在臺灣大學綜合體育館1樓舉行，購票資訊及相關詳情將於日後透過主辦單位Eraendel Works、SHOW OFFICE官方社群及PMG Korea官方陸續公開。

精華 FAQ

  • 她是為紀念SOLO出道10周年及首張正規專輯發行，透過亞洲巡演回顧與粉絲共同累積的回憶，也象徵自己正式開啟全新的音樂旅程。

  • 台北場確定於10月9日與10日連續2天舉行，地點在臺灣大學綜合體育館1樓。購票與相關詳情將由主辦單位後續公布。

  • 演唱會除了帶來多首代表性熱門歌曲，還預計首度公開8月發行的首張個人正規專輯新舞台，以豐富歌單與強烈舞台魅力打造高完成度演出。

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