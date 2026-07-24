婚後照樣寵粉 少女時代Tiffany辦亞巡演唱會

蒂芬妮即將在國慶連假赴台。（圖：SHOW OFFICE提供）

少女時代的Tiffany Young（蒂芬妮）為紀念SOLO出道10周年及首張正規專輯的發行，正式宣布將舉辦「Tiffany Young: Edge of Calm Tour」亞洲巡迴演唱會，回顧她過去10年與粉絲共同創造的珍貴回憶，同時也象徵著她邁向全新音樂旅程的起點。

蒂芬妮這次巡演將於9月12日以香港 為起點正式揭幕，隨後依序造訪雅加達、新加坡 、胡志明市及曼谷等六個亞洲城市。其中，台北場特別定於10月9日與10日在台灣大學綜合體育館一樓連續兩天開唱，展現她在台灣的超高人氣與影響力。

她婚後更有動力衝刺事業，演唱會除了將帶來多首代表性熱門曲目外，更預計首度公開於8月發行的首張個人正規專輯全新舞台。她將以豐富流暢的歌單，展現獨特的音樂魅力與極具爆發力的舞台表現，為粉絲打造高完成度的視聽盛宴。

身為K-POP跨世代代表性女團少女時代的成員，Tiffany Young自SOLO出道以來發展亮眼，曾登頂美國Billboard「Next Big Sound」榜單TOP 5，並成功完成北美巡演，持續鞏固其作為國際級SOLO歌手的地位。近期她除了活躍於音樂與音樂劇等多元領域、推出單曲「Summer's Not Over」外，如今也將帶著首張正規專輯與巡演，再度與全球粉絲熱情相見。

「Tiffany Young: Edge of Calm Tour」台北場將於10月9日、10日在臺灣大學綜合體育館1樓舉行，購票資訊及相關詳情將於日後透過主辦單位Eraendel Works、SHOW OFFICE官方社群及PMG Korea官方陸續公開。