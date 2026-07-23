日超市驚見藤原龍也「超大臉」生菜包裝 網笑翻：太有衝擊感

44歲男星藤原龍也的大臉，被印在生菜外層透明包膜上。(取材自X平台帳號)

日本 食品大廠味之素（Ajinomoto）近日推出一款生菜包裝，將44歲男星藤原龍也的超大臉，印在生菜外層透明包膜上，宛如「生菜在盯著顧客看」，照片曝光後迅速在社群平台掀起熱議，不少網友笑稱「太荒謬了」、「越看越好笑」、「衝擊力超強」。

日媒LASISA報導，味之素旗下「味之素Park」官方X平台帳號7月21日分享一張超市蔬菜區照片，並寫道：「一直盯著你、好像希望你把它買回家的生菜（臉部威力：藤原龍也）。」

照片中的生菜採用特別設計的透明包裝，正面印上藤原龍也放大的臉部特寫，搭配生菜後，形成宛如整顆生菜長了一張人臉的視覺效果，吸引不少消費者駐足。

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據報導，這是味之素的限定企畫，共製作1萬份特殊包裝的生菜，希望以吸睛設計提高消費者購買意願，同時搭配多款創新食譜，解決夏季生菜容易腐壞、家庭吃不完而遭丟棄的食物浪費問題。

為活動貢獻「五官」藤原龍也表示，當時對方說「『現在正面臨生菜危機，可以借用一下您的臉嗎？』我回答，『好啊，很樂意。』結果沒想到，真的是字面上的意思，把我的臉借出去用了。」

藤原龍也幽默表示：「我會在賣場等大家。」

由於藤原龍也表情嚴肅、目光直視鏡頭，搭配綠色生菜形成強烈反差，畫面曝光後立即引發日本網友熱烈討論，紛紛留言表示：「太超現實了」、「為什麼會想到這個創意」、「愈看愈想笑」、「真的一直盯著我看」、「這視覺衝擊太強了」。

這款創意包裝也成功成為社群熱門話題，讓原本平凡的生菜瞬間化身超市最吸睛的商品之一。

藤原龍也2006年憑著出演著名漫畫「死亡筆記本」電影版男主角「夜神月」而爆紅。