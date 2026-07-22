盼拍續集…「金特務」蘇志燮喊體力OK：再打10年沒問題

蘇志燮在劇中帥氣的身手再次征服師奶芳心。（取材自Instagram）

48歲的蘇志燮 近日憑藉新作「金特務：本色回歸」，再次成為韓劇 圈最夯話題人物。隨著大結局播出倒數計時，蘇志燮坦言想拍攝第2季，有自信「再打10年都不是問題」。

蘇志燮過去時常演出熱血動作片，成為「即刻救援」代名詞。這次接演「金特務」，他被劇中的父女情感打動，特別和導演達成共識「不要把金部長塑造成超級英雄」，而是要呈現一個平凡的爸爸。

不過就算他沒有刻意耍帥，甚至呈現了不少缺點，女性觀眾依舊被電得神魂顛倒。在「金特務」開播後，蘇志燮火速擠下「鐵拳教育」的金武烈，成為7月南韓演員品牌聲譽榜冠軍，「金特務」的收視率更是只差一步就要追過「Penthouse上流戰爭2」。

由於年近半百，蘇志燮坦言身體恢復狀況變慢，「已經不是睡一覺就可以解決」。他在「金特務」開拍前就密集接受武打訓練，並且投入更長的時間休息伸展、放鬆肌肉和飲食控制。為了避免受傷，他要求自己反覆排練，讓身體記住每一個動作，還要把父親的情緒放進動作中。

蘇志燮日前受訪時，被問到如果在拿獎和拍攝第2季之間二選一，會如何取捨。他毫不猶豫地回答：「我對得獎沒有什麼野心，該拿的獎好像都已經拿過了。比起得獎，我更希望『金特務』能拍成系列。」 他也對體力有自信，笑稱未來要再打10年都不是問題。

據悉，出道超過20年的蘇志燮，一直備受關注。2004年，他憑韓劇「對不起，我愛你」中車武赫走紅，深情又悲劇性的角色至今仍是許多觀眾心中的經典；之後，他陸續主演「主君的太陽」、「峇里島的日子」等熱門作品，都展現細膩情感演技。