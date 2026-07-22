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5天破200萬人次…「希望：末日血戰」首周超車「屍速列車」

記者陳穎／綜合報導
「希望：末日血戰」5天吸引200萬人次觀賞，勇奪首周票房冠軍，鄭好娟(左起)、黃...
「希望：末日血戰」5天吸引200萬人次觀賞，勇奪首周票房冠軍，鄭好娟(左起)、黃晸珉、趙寅成、陰問錫、導演羅泓軫一起慶祝。（圖／采昌國際多媒體提供）

集結黃晸珉、趙寅成、鄭好娟、麥可法斯賓達（Michael Fassbender）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、泰勒羅素（Taylor Russell）、卡麥隆布萊頓（Cameron Britton）等主演的電影「希望：末日血戰」（Hope），上映後票房勢如破竹。據南韓電影振興委員會統計，電影上映僅3天便突破100萬觀影人次，截至19日下午更累積突破200萬人次，創下今年最快突破200萬觀影人次紀錄，也超越「屍速禁區」上映第5天才達成的速度。

除了票房告捷，電影也在網路掀起熱烈討論，大批觀眾看完後紛紛表示：「剛走出戲院就想二刷」、「節奏快到腎上腺素飆升」、「光是動作場面和視覺效果就值回票價。」南韓知名影評人李東鎮更給出5分制中的4分高度評價，形容本片「像一場巨大的高潮，在光怪陸離、混亂失序的場面中大膽奔馳」，列入年度必看電影。

上映期間，導演羅泓軫也先後與「寄生上流」導演奉俊昊及「破墓」導演張在現舉辦兩場大師對談，引發影迷高度關注。

奉俊昊透露，自己就在對談開始前才首次觀賞本片，看完後久久無法平復心情，直呼：「我現在還沉浸在『我到底看了什麼？』的震撼與興奮之中。」他更盛讚，「這是一場極其驚人的電影冒險，像這樣的電影，我們還能去哪裡看到？」

奉俊昊也特別點名演員表現是電影成功關鍵。他表示，片中不僅有結合汽車、馬匹的大規模動作場面，更重要的是演員透過眼神與肢體，真實傳達面對未知生物時的恐懼與壓迫感，「動作場面再精彩，最後真正完成它的還是演員的眼神，這點讓我非常羨慕。」最後更笑著對羅泓軫說：「身為導演，最大的幸福就是能和優秀演員合作，所以你真的很有福氣。」

精華 FAQ

  • 電影上映僅3天就突破100萬觀影人次，截至19日下午又累積突破200萬人次，不僅展現強勁吸引力，也成為今年最快達標的作品之一。

  • 因為《希望：末日血戰》在上映第3天就已破100萬，並於第5天前後迅速跨過200萬門檻；相較之下，《屍速禁區》是上映第5天才達成相同里程碑。

  • 奉俊昊表示自己看完後仍沉浸在震撼中，稱這是極其驚人的電影冒險；他也強調演員以眼神和肢體真實傳達恐懼，是電影成功的重要關鍵。

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