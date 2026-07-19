9000公里遠距戀愛…日本「廣告女王」川口春奈喊嫁國腳板倉滉

日本女星川口春奈（右圖）被爆與這屆世界盃足球賽日本隊隊長板倉滉（左圖）低調密戀一年並將結婚。Instagram

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川口春奈被爆與板倉滉低調交往1年，近期傳出將步入婚姻。

川口春奈被爆與板倉滉低調交往1年，近期傳出將步入婚姻。 重點二： 兩人靠社群聯絡維繫遠距戀情，川口曾飛往荷蘭與男方約會。

兩人靠社群聯絡維繫遠距戀情，川口曾飛往荷蘭與男方約會。 重點三：板倉滉是日本國腳隊長，川口春奈則是日本廣告代言人氣女王。

有「令和廣告女王」之稱31歲的日本 女星川口春奈，被爆出與這屆世界盃 足球賽日本隊隊長板倉滉低調祕戀一年，兩人將準備結婚。雙方的家人及相關人士都已得知喜訊，目前正在討論結婚日期。

「噓！星聞」引述日媒「體育日本」報導，效力於荷蘭足球甲級聯賽阿賈克斯足球俱樂部的板倉滉，與川口春奈的戀情，之前從未被媒體曝光，兩人低調交往一年，工作繁忙的他們平時主要透過社群平台聯絡，川口春奈也曾利用工作空檔飛往荷蘭與板倉約會，就這樣悄悄經營著橫跨超過9000公里的遠距離戀愛。

29歲的板倉滉10幾歲時便赴海外發展，先後效力荷蘭與德國勁旅，並成為球隊主力。日本國家隊方面，他從各級青年代表隊一路踢上成年隊，在本屆世界盃於首戰前3天接任隊長，除了賽前主持球員會議，也展現優秀的領導能力。

川口春奈則因2020年NHK大河劇「麒麟來了」以及2022年主演富士電視台日劇「silent」人氣大增。她自2022年起連續4年蟬聯日本廣告代言數排行榜冠軍，擁有極高的國民好感度。

她也以廚藝出色聞名，經紀人經常在社群上分享她親手作的家常料理，受到粉絲熱烈討論。談到婚姻時，她曾表示：「只要私生活過得充實，工作也會更加順利。」

本屆世界盃足球賽日本隊隊長板倉滉。（取材自Instagram）

日本女星川口春奈（●圖）被爆與本屆世界盃足球賽日本隊隊長板倉滉（●圖）低調密戀一年並將結婚。（取材自Instagram）