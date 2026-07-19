9000公里遠距戀愛…日本「廣告女王」川口春奈喊嫁國腳板倉滉
AI重點
文章重點整理：
有「令和廣告女王」之稱31歲的日本女星川口春奈，被爆出與這屆世界盃足球賽日本隊隊長板倉滉低調祕戀一年，兩人將準備結婚。雙方的家人及相關人士都已得知喜訊，目前正在討論結婚日期。
「噓！星聞」引述日媒「體育日本」報導，效力於荷蘭足球甲級聯賽阿賈克斯足球俱樂部的板倉滉，與川口春奈的戀情，之前從未被媒體曝光，兩人低調交往一年，工作繁忙的他們平時主要透過社群平台聯絡，川口春奈也曾利用工作空檔飛往荷蘭與板倉約會，就這樣悄悄經營著橫跨超過9000公里的遠距離戀愛。
29歲的板倉滉10幾歲時便赴海外發展，先後效力荷蘭與德國勁旅，並成為球隊主力。日本國家隊方面，他從各級青年代表隊一路踢上成年隊，在本屆世界盃於首戰前3天接任隊長，除了賽前主持球員會議，也展現優秀的領導能力。
川口春奈則因2020年NHK大河劇「麒麟來了」以及2022年主演富士電視台日劇「silent」人氣大增。她自2022年起連續4年蟬聯日本廣告代言數排行榜冠軍，擁有極高的國民好感度。
她也以廚藝出色聞名，經紀人經常在社群上分享她親手作的家常料理，受到粉絲熱烈討論。談到婚姻時，她曾表示：「只要私生活過得充實，工作也會更加順利。」
日媒指出兩人已低調交往1年，現在更傳出正在準備結婚，雙方家人與相關人士也都已得知喜訊，並開始討論婚期安排。 因為板倉滉效力於荷蘭阿賈克斯，川口春奈則主要在日本工作，兩人主要靠社群平台聯絡，川口也曾趁空檔飛往荷蘭相會。 板倉滉是日本國家隊隊長之一，長期在歐洲職籃球壇發展；川口春奈則靠大河劇與日劇走紅，連續4年拿下日本廣告代言數冠軍。
精華 FAQ
日媒指出兩人已低調交往1年，現在更傳出正在準備結婚，雙方家人與相關人士也都已得知喜訊，並開始討論婚期安排。
因為板倉滉效力於荷蘭阿賈克斯，川口春奈則主要在日本工作，兩人主要靠社群平台聯絡，川口也曾趁空檔飛往荷蘭相會。
板倉滉是日本國家隊隊長之一，長期在歐洲職籃球壇發展；川口春奈則靠大河劇與日劇走紅，連續4年拿下日本廣告代言數冠軍。
上一則
慘遭經紀公司壓榨…羅正紅10年 但戶頭只有4831元
下一則