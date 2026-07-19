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手滑？認愛？ Jennie深夜突曬「頭靠神秘男肩」親密照

娛樂新聞組／綜合報導
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南韓女團BLACKPINK成員Jennie。（圖／香奈兒提供）
南韓女團BLACKPINK成員Jennie。（圖／香奈兒提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Jennie深夜在IG限動突曬與男子親密拍立得照。
  • 重點二：照片中她頭靠男方肩上，氛圍親暱引發猜測。
  • 重點三：粉絲熱議是否認愛，也有人懷疑是新作品宣傳。

南韓女團BLACKPINK成員Jennie 18日深夜在IG限動突PO出一張拍立得照片，是她與一名男子親密合照，瞬間炸鍋，引發粉絲網友熱議，紛紛猜測是否要公開新戀情，但也有網友直呼：「該不會是不小心發錯了吧？」

綜合報導，被封為「人間香奈兒」的Jennie，於18日深夜無預警在IG限時動態分享一張拍立得風格照片，全程未留下任何文字或表情符號。從照片中可以看到Jennie親密的把頭靠在男生肩上，神情放鬆自然，嘴角帶著淡淡笑意，散發溫馨又親暱的氛圍；而穿著藍色襯衫的男子因為臉部被刻意利用白色愛心圖案遮住，因此無法見到男方廬山真面目，不過男生也將臉靠在Jennie的頭上，看起來像一對情侶。

粉絲看到照片後，不少人第一時間聯想到Jennie是否準備公開戀情，留言區瞬間湧入大量討論，「該不會是在認愛吧」、「談戀愛了嗎」、「什麼意思啊啊啊啊」、「換新男友節奏，去年的大去年也是這樣」、相關話題也迅速在社群延燒。

還有人想要肉搜出男子的身分，不過也有不少網友認為，這張照片更像是新作品的宣傳操作，而非感情動態。他們推測Jennie可能是在為即將推出的新歌或MV暖身，故意留下懸念吸引討論，「感覺就是MV劇照吧」、「新作品快公開了，這應該是在預熱」、「她很懂怎麼製造話題」、「會不會是『Less Than A Lover』的拍攝畫面？」甚至有人猜測，與她合照的男子可能是合作演員，還點名「有點像邊佑錫」。

Jennie深夜突貼出一張頭靠神秘男肩的親密照。（取材自Instagram）
Jennie深夜突貼出一張頭靠神秘男肩的親密照。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 她無預警分享一張拍立得風格合照，畫面中她把頭靠在一名男子肩上，男方臉部還被白色愛心遮住，整體看起來相當親密，因此立刻掀起熱議。

  • 不少粉絲第一時間認為Jennie可能是在認愛，猜測她準備公開新戀情，也有人直接討論是否有新男友，相關話題迅速在社群平台延燒。

  • 另一派網友認為這張照片更像新作品宣傳，推測可能是新歌或MV的預熱畫面，甚至有人猜男方是合作演員，並點名可能像邊佑錫。

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