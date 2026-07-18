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55歲李英愛罕見同框富商老公 燦爛笑容放閃 網讚凍齡美貌

娛樂新聞組╱綜合報導
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李英愛（左）罕見與富商老公鄭浩英（右）同框。（取材自Instagram）
李英愛（左）罕見與富商老公鄭浩英（右）同框。（取材自Instagram）

南韓「氧氣美女」李英愛近日公開最新近況，引發外界關注。即將以新劇回歸螢幕的她，日前被拍到與丈夫鄭浩英一同出席餐敘活動，難得曝光的夫妻合照讓粉絲驚呼不已，尤其李英愛55歲依舊維持亮眼狀態，凍齡美貌再次成為話題焦點。

據「噓！星聞」報導，作曲家金亨錫日前在個人社群平台分享照片，並寫下「李英愛演員夫婦與張日永博士」，發文更附上一張聚餐合照。照片中，李英愛與丈夫鄭浩英坐在一起，與友人們在餐廳內愉快用餐，現場氣氛相當融洽。

特別引起外界目光的是，李英愛與丈夫鄭浩英並肩而坐，對著鏡頭展露燦爛笑容。今年55歲的李英愛，在鏡頭前展現了數十年如一日的驚人凍齡美貌，令粉絲們讚歎不已。由於夫妻倆平時鮮少公開放閃，無論是公開場合或社群媒體上都極少見到兩人合照，因此這次的「同框放閃照」瞬間成為網路熱門話題。

李英愛與丈夫鄭浩英於2009年結婚，兩人年齡相差約20歲。婚後夫妻倆育有一對龍鳳胎，2011年迎來雙胞胎子女。由於李英愛向來低調保護家庭生活，因此夫妻倆公開同框的畫面並不多，這次罕見合照曝光，也讓外界重新關注兩人的婚姻生活。

鄭浩英過去曾被媒體報導擁有美國伊利諾理工學院研究所學歷，早年曾在美國科技相關企業工作，之後投入南韓通訊產業創業，並曾擔任國防相關企業領導職務。據傳，他的個人資產高達2兆韓元（約13.44億美元），財力相當雄厚。外界過去也曾關注他的事業版圖與財富狀況，不過夫妻兩人婚後始終保持低調，鮮少公開談論私人生活。

除了家庭近況受到矚目外，李英愛近期也準備重返戲劇圈。她已確定出演新劇「宰伊的英仁」（暫譯），將與演員劉智泰合作。兩人繼電影「春逝」後，時隔約25年再次合作，引發影迷期待。

精華 FAQ

  • 她與丈夫鄭浩英罕見一起出席餐敘並合照曝光，兩人久違同框立刻引起關注，尤其她55歲仍維持亮眼外貌，更讓粉絲驚呼連連。

  • 照片裡兩人並肩而坐、對鏡頭露出燦爛笑容，整體氣氛溫馨融洽。由於夫妻平日極少公開放閃，這張合照很快成為熱門話題。

  • 她已確定出演新劇《宰伊的英仁》（暫譯），並將與劉智泰合作，兩人繼電影《春逝》後時隔約25年再度同台，備受影迷期待。

南韓 社群媒體

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