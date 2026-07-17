李鍾碩情斷IU掀波 昔與造型師勾手散步、送鑽石項鍊被挖出

李鍾碩與IU分手之後，被挖出昔日與造型師親密散步、送鑽石項鍊，引起熱議。（取材自Instagram）

南韓 知名女星、素有「國民妹妹」之稱的IU（李知恩）與人氣演員李鍾碩 ，日前透過雙方經紀公司發布聲明證實，兩人已和平分手，結束維持4年的戀情。近日，韓網論壇掀起新一波討論熱潮，有網友翻出李鍾碩過去與身邊合作多年的女造型師互動紀錄，其中包含海外散步時的親密舉動，以及大方贈送高價鑽石項鍊的舊影片，瞬間成為輿論熱議的焦點。

IU、李鍾碩證實分手，結束4年戀情。(路透)

據南韓媒體與網路社群討論指出，在李鍾碩與IU宣布情斷後，大批網民開始檢視藝人過往的私生活點滴。有網友挖出一張李鍾碩過去前往海外旅遊與工作期間的側拍畫面，照片中李鍾碩與一名合作多年的造型師在街頭並肩散步，由於造型師疑似將手伸入李鍾碩的衣服口袋中，互動顯得十分親近。此畫面曝光後，隨即引發部分網友質疑，認為他與異性工作人員的相處方式容易引發外界誤會，並批評他在互動分寸的拿捏上不夠妥當、不太尊重另一半，部分網友更直指這樣的肢體語言有些曖昧。

除了街頭散步照外，李鍾碩過去在YouTube 頻道上傳的義大利出差Vlog影片也再度被網民翻出。影片中記錄了他在結束拍攝工作後，特地造訪當地高級珠寶店，親自挑選了一條價值高達1380歐元（約1500美元）的鑽石項鍊送給該名造型師。當時在結帳時，還一度因為消費金額過高，被信用卡系統判定有盜刷風險，所幸最終順利完成結帳。

收到禮物的造型師在影片中顯得開心不已，並透露自己的爸爸過去也曾送過一條相似的項鍊，但她後來不慎弄丟了，因此李鍾碩贈送的這份禮物對她而言意義重大。這段過去貼心體恤員工的影片，在分手風波爆發後重新被網民放大檢視。

面對排山倒海的輿論，許多支持李鍾碩的粉絲與理性網友紛紛站出來發聲力挺。支持者強調，李鍾碩對待幕後工作團隊向來大方，且與該名造型師已共事多年，彼此之間建立起的是並肩作戰的革命情感。粉絲認為，日常的熟稔互動與送禮純粹是李鍾碩表達對工作夥伴的體恤與感激，不應將體恤員工的暖心舉動與男女私情畫上等號，更不應以此判定兩人關係不單純。