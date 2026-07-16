捲金賽綸風波…金秀賢沉寂1年4個月 赴菲拍廣告燦笑

金秀賢前往菲律賓為代言的服飾品牌BENCH拍廣告，內容包含宣傳片及海報等。（取材自Instagram@bcbench）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金秀賢赴菲律賓拍攝品牌廣告，沉寂1年4個月後首度公開亮相。

金秀賢赴菲律賓拍攝品牌廣告，沉寂1年4個月後首度公開亮相。 重點二： 拍攝現場氣氛輕鬆，品牌創辦人到場探班並送上紅玫瑰致意。

拍攝現場氣氛輕鬆，品牌創辦人到場探班並送上紅玫瑰致意。 重點三：他先前捲入金賽綸相關爭議停工，相關名譽毀損案仍在司法程序中。

韓星金秀賢 近日重啟演藝活動。根據南韓 媒體「YTN」、「Sports Chosun」以及港媒「香港01」綜合報導，金秀賢日前現身為菲律賓知名時尚服飾品牌拍攝新一季廣告宣傳與畫報，這也是他在歷經一年四個月的低潮與全面停工後，首度公開亮相。報導指出，本次拍攝的後續成品與視覺海報將「僅限於菲律賓當地公開」，受到大眾與粉絲高度矚目。

金秀賢此次為品牌拍攝全新宣傳廣告與畫報，拍攝現場布置溫馨，背景還擺設象徵他英文姓名縮寫的銀色「SH」字母氣球。品牌創辦人也親自到場探班，並送上大束紅玫瑰迎接金秀賢，兩人見面時熱情握手寒暄，金秀賢露出燦爛笑容，現場互動氣氛輕鬆愉快。

從流出的拍攝花絮與照片可見，金秀賢面對鏡頭神情自然，不時露出招牌笑容，也向鏡頭比出「V」手勢及擺出各種俏皮表情，展現輕鬆自在的一面。相關幕後畫面曝光後，也吸引不少粉絲關注他的最新近況。

金秀賢自去年3月捲入已故女星金賽綸 相關爭議後，曾暫停公開演藝活動。當時外界指控兩人在金賽綸未成年時便開始交往，對此，金秀賢所屬經紀公司表示，兩人曾有過交往關係，但強調交往時間是在金賽綸成年之後，否認外界相關指控。

其後，金秀賢方面針對部分爆料內容採取法律行動，向YouTube頻道「橫豎研究所」代表金世義及相關人士提出名譽毀損等告訴，並表示將透過司法程序維護自身權益。相關案件目前仍持續由司法機關處理。

此次赴菲律賓拍攝品牌廣告，被外界視為金秀賢近一年多來少見的公開工作行程。雖然目前公開的內容僅有拍攝花絮與現場照片，但由於品牌已確認廣告及形象海報將僅於菲律賓當地公開，因此仍受到外界高度關注，粉絲也期待後續宣傳內容正式曝光。

金秀賢前往菲律賓為代言的服飾品牌BENCH拍廣告，不時露出招牌笑容。（取材自Instagram@bcbench）