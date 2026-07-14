宋慧喬非本名 44歲素顏照登上微博熱搜

「淡顏系」美女宋慧喬被讚「愈素愈美」。（取材自Instagram）

南韓 女星宋慧喬 出道近30年，名字早已深植亞洲影迷心中，但大家不知道的是，「宋慧喬」其實並非她真正的漢字名字。近日，網上傳出原來她的韓文名字「송혜교」若依南韓漢字寫法，正確應譯為「宋慧教」，只是早年華語地區翻譯時直接採用韓文發音，才沿用「宋慧喬」至今。

宋慧喬的韓文本名為「송혜교」，其中最後一個字「교」對應的漢字其實是「教」。不過，由於她剛出道時，海外媒體多以音譯方式翻成「宋慧喬」，隨著「藍色生死戀」、「浪漫滿屋」、「太陽的後裔」等作品紅遍亞洲，「宋慧喬」三個字早已成為家喻戶曉的名字，即使後來外界得知真正漢名，仍未再做更改。

除了漢名掀起討論，44歲的宋慧喬近日也因一組近乎素顏的生活照登上微博 熱搜。「宋慧喬愈素愈美」成為熱門關鍵字，只見她穿著簡單私服，幾乎沒有濃妝修飾，肌膚依舊白皙透亮、臉部線條緊緻，狀態完全不像40多歲，讓大批網友驚呼，「真正的天然美女」、「沒有妝反而更有氣質。」

不少粉絲認為，宋慧喬屬於典型的「淡顏系」美女，五官柔和、輪廓乾淨，比起濃妝豔抹，更適合自然妝感，因此每次素顏或淡妝亮相都能引發熱議。歷經多年演藝生涯與人生起伏後，她如今更多了一份成熟沉穩的氣質，也讓不少網友直呼，「歲月對她特別溫柔」、「愈素愈美，完全看不出年紀」。