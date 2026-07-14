我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢驟逝 胞妹達琳被任命暫代聯邦席次

最掉漆的預謀 加州研究生張貼恐嚇殺人字條卻留下指紋

宋慧喬非本名 44歲素顏照登上微博熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「淡顏系」美女宋慧喬被讚「愈素愈美」。（取材自Instagram）
「淡顏系」美女宋慧喬被讚「愈素愈美」。（取材自Instagram）

南韓女星宋慧喬出道近30年，名字早已深植亞洲影迷心中，但大家不知道的是，「宋慧喬」其實並非她真正的漢字名字。近日，網上傳出原來她的韓文名字「송혜교」若依南韓漢字寫法，正確應譯為「宋慧教」，只是早年華語地區翻譯時直接採用韓文發音，才沿用「宋慧喬」至今。

宋慧喬的韓文本名為「송혜교」，其中最後一個字「교」對應的漢字其實是「教」。不過，由於她剛出道時，海外媒體多以音譯方式翻成「宋慧喬」，隨著「藍色生死戀」、「浪漫滿屋」、「太陽的後裔」等作品紅遍亞洲，「宋慧喬」三個字早已成為家喻戶曉的名字，即使後來外界得知真正漢名，仍未再做更改。

除了漢名掀起討論，44歲的宋慧喬近日也因一組近乎素顏的生活照登上微博熱搜。「宋慧喬愈素愈美」成為熱門關鍵字，只見她穿著簡單私服，幾乎沒有濃妝修飾，肌膚依舊白皙透亮、臉部線條緊緻，狀態完全不像40多歲，讓大批網友驚呼，「真正的天然美女」、「沒有妝反而更有氣質。」

不少粉絲認為，宋慧喬屬於典型的「淡顏系」美女，五官柔和、輪廓乾淨，比起濃妝豔抹，更適合自然妝感，因此每次素顏或淡妝亮相都能引發熱議。歷經多年演藝生涯與人生起伏後，她如今更多了一份成熟沉穩的氣質，也讓不少網友直呼，「歲月對她特別溫柔」、「愈素愈美，完全看不出年紀」。

精華 FAQ

  • 報導指出，她的韓文名「송혜교」若按南韓漢字寫法，最後一字應對應「教」，因此較正確的譯法是「宋慧教」，但華語圈長年沿用音譯成「宋慧喬」。

  • 因她出道初期海外媒體多採音譯，之後又靠《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》等作品走紅亞洲，「宋慧喬」早已深入人心，所以即使知道漢名也未再改動。

  • 她因一組近乎素顏的生活照受到關注，網友盛讚她肌膚白皙透亮、臉部線條緊緻，認為44歲仍看不出年紀，並稱她屬於淡顏系美女，愈素愈有氣質。

宋慧喬 南韓 微博

上一則

功夫女足／62歲周星馳緊抱劉嘉玲 叮嚀「照片別外傳」

下一則

周也、王玉雯夾擊 陳星旭又被當人形桌子…這次是餵奶桌

延伸閱讀

54歲張東健變臉？網友驚呼「這是誰」 第一眼認不出

54歲張東健變臉？網友驚呼「這是誰」 第一眼認不出
趙露思新劇男主是許凱？ 夢幻顏值CP衝熱搜 粉絲卻為番位吵翻

趙露思新劇男主是許凱？ 夢幻顏值CP衝熱搜 粉絲卻為番位吵翻
曾爆小三黑歷史 李麗珍58歲近況曝光

曾爆小三黑歷史 李麗珍58歲近況曝光
77歲婚紗女王近照震撼全網 凍齡不老秘訣曝光

77歲婚紗女王近照震撼全網 凍齡不老秘訣曝光

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04
范怡文將舉辦個人演出。圖／川合音樂提供

遭親姊背叛欠上億 63歲女星颱風夜離家出走 靠1事翻身

2026-07-11 16:39

超人氣

更多 >
台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡
客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告
人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理
挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的
興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬