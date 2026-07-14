朴寶劍「出生就知道帥」 揭父母稱讚教育養成自信
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南韓「國民女婿」朴寶劍近日驚喜現身資深藝人Sean的YouTube頻道，兩人在細雨中合體完成漢江跑。訪談中，當Sean拋出那個令所有人都好奇的「禁忌問題」——「你從什麼時候開始知道自己長得很帥？」朴寶劍竟一改平日謙虛形象，吐出了驚人答案，讓現場笑聲不斷。
噓！星聞報導，在跑步後的休息時間，Sean代替廣大粉絲問出心聲：「這問題可能有點肉麻，但你究竟是什麼時候發現自己長得這麼帥的？」原本以為會聽到「不覺得自己帥」這類客套話，沒想到朴寶劍靦腆地笑著回答：「我嗎？我…大概從出生開始就知道了！」
這句充滿自信卻又不失禮貌的回答讓Sean瞬間大笑。朴寶劍解釋道，這其實歸功於他的父母與家人：「從小家人就一直對我說『你好漂亮、長得真帥』，在這種充滿稱讚的環境下長大，讓我對自己更有自信。」Sean聽完後也深感贊同，並對著鏡頭向全國的父母喊話：「各位爸爸媽媽，這就是『朴寶劍教育法』！請務必不斷地稱讚孩子長得好看。」
除了顏值話題，這次合體是為了慶祝朴寶劍於6月16日的生日，兩人特別設定了6.16公里的漢江紀念跑。即便天空飄著細雨，朴寶劍依然展現驚人的體力與律動，Sean更稱讚他退伍後體能大幅提升，簡直具備職業運動員的架勢。
朴寶劍也在片中分享了他的「感恩哲學」。他認為言語具有強大的力量，只要多說「謝謝」，感恩的事情就會真的發生。他將此稱為「播下感恩的種子」，希望透過自己的正向能量影響身邊的人。
對於外界好奇他如何維持「男神級」的顏值與體態，朴寶劍透露自己對飲食與運動非常要求。他目前一天吃四餐，但嚴格控制蛋白質與碳水化合物的攝取（如糙米飯配兩塊雞胸肉），並維持每天至少一小時的重訓。
影片最後，作為洗髮精品牌代言人的朴寶劍，也與Sean共同宣布了一項暖舉：品牌方將捐贈500瓶洗髮精與冷卻噴霧給弱勢團體及兒童福利機構。朴寶劍表示，希望這份小小的禮物能幫助需要的人度過炎熱的夏天。
他被問到這個大家都好奇的問題時，靦腆地笑說自己「大概從出生開始就知道了」，幽默回應引發現場大笑，也展現出與平時不同的自信一面。 他表示，從小家人就常對他說「你好漂亮、長得真帥」，在充滿稱讚的環境下長大，讓他逐漸建立對自己的信心，也形成較正向的自我認同。 兩人為慶祝朴寶劍6月16日生日，特別跑了6.16公里，朴寶劍也分享飲食與重訓習慣；此外，品牌方將捐贈500瓶洗髮精與冷卻噴霧給弱勢團體。
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他被問到這個大家都好奇的問題時，靦腆地笑說自己「大概從出生開始就知道了」，幽默回應引發現場大笑，也展現出與平時不同的自信一面。
他表示，從小家人就常對他說「你好漂亮、長得真帥」，在充滿稱讚的環境下長大，讓他逐漸建立對自己的信心，也形成較正向的自我認同。
兩人為慶祝朴寶劍6月16日生日，特別跑了6.16公里，朴寶劍也分享飲食與重訓習慣；此外，品牌方將捐贈500瓶洗髮精與冷卻噴霧給弱勢團體。
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