朴寶劍「出生就知道帥」 揭父母稱讚教育養成自信

朴寶劍說從出生開始就知道自己長得很帥。（取材自Instagram）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 朴寶劍在Sean節目中自稱「從出生就知道帥」

朴寶劍在Sean節目中自稱「從出生就知道帥」 重點二： 他表示童年常被家人稱讚，建立了強大自信。

他表示童年常被家人稱讚，建立了強大自信。 重點三：兩人完成6.16公里漢江跑，並宣布公益捐贈。

南韓 「國民女婿」朴寶劍近日驚喜現身資深藝人Sean的YouTube頻道，兩人在細雨中合體完成漢江跑。訪談中，當Sean拋出那個令所有人都好奇的「禁忌問題」——「你從什麼時候開始知道自己長得很帥？」朴寶劍竟一改平日謙虛形象，吐出了驚人答案，讓現場笑聲不斷。

噓！星聞報導，在跑步後的休息時間，Sean代替廣大粉絲問出心聲：「這問題可能有點肉麻，但你究竟是什麼時候發現自己長得這麼帥的？」原本以為會聽到「不覺得自己帥」這類客套話，沒想到朴寶劍靦腆地笑著回答：「我嗎？我…大概從出生開始就知道了！」

這句充滿自信卻又不失禮貌的回答讓Sean瞬間大笑。朴寶劍解釋道，這其實歸功於他的父母與家人：「從小家人就一直對我說『你好漂亮、長得真帥』，在這種充滿稱讚的環境下長大，讓我對自己更有自信。」Sean聽完後也深感贊同，並對著鏡頭向全國的父母喊話：「各位爸爸媽媽，這就是『朴寶劍教育法』！請務必不斷地稱讚孩子長得好看。」

除了顏值話題，這次合體是為了慶祝朴寶劍於6月16日的生日，兩人特別設定了6.16公里的漢江紀念跑。即便天空飄著細雨，朴寶劍依然展現驚人的體力與律動，Sean更稱讚他退伍後體能大幅提升，簡直具備職業運動員的架勢。

朴寶劍也在片中分享了他的「感恩哲學」。他認為言語具有強大的力量，只要多說「謝謝」，感恩的事情就會真的發生。他將此稱為「播下感恩的種子」，希望透過自己的正向能量影響身邊的人。

對於外界好奇他如何維持「男神級」的顏值與體態，朴寶劍透露自己對飲食與運動非常要求。他目前一天吃四餐，但嚴格控制蛋白質與碳水化合物的攝取（如糙米飯配兩塊雞胸肉），並維持每天至少一小時的重訓。

影片最後，作為洗髮精品牌代言人的朴寶劍，也與Sean共同宣布了一項暖舉：品牌方將捐贈500瓶洗髮精與冷卻噴霧給弱勢團體及兒童福利機構。朴寶劍表示，希望這份小小的禮物能幫助需要的人度過炎熱的夏天。