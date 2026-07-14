媒體爆料具俊曄未放棄大S遺產 傳連小孩的都要爭

大S(左)韓籍丈夫具俊曄(右)傳出並未真正放棄遺產繼承權。（取材自Instagram）

台灣藝人大S （徐熙媛 ）離世一年多後，其遺產分配爭議再度掀起風暴。近日多方媒體爆料，大S的韓籍丈夫具俊曄 並未真正放棄遺產繼承權，且已正式委託律師，預計下周將與大S兩名未成年子女的代表律師召開調解庭，此消息隨即登上社群熱搜，引發外界高度矚目。

回顧事件，大S於2025年2月過世後，具俊曄曾表態將遺產交由S媽處置，並於2026年1月公證放棄約2.2億元新台幣（約683萬美元）的法定繼承權。然而，具俊曄友人近日透露，他當時是在喪妻極度悲痛且「看不懂中文法律文件」情況下，基於信任倉促簽署。如今具俊曄擬推翻該公證，訴求不僅是拿回法定配偶的三分之一份額，更傳出有意爭取原本歸屬大S兒女的三分之二遺產。

對此，徐家各方反應不一。S媽黃春梅面對追問僅冷淡回應「不知道」，未做澄清；小S丈夫許雅鈞則痛批傳言是無稽之談，並強調具俊曄是因觸景傷情才主動搬離信義區豪宅，並非遭徐家驅趕。目前具俊曄方的律師對此仍保持沉默。

法界人士指出，公證文書推翻門檻極高，具俊曄必須舉證簽署時存在被誤導等重大瑕疵。此外，大S子女的三分之二遺產已由前夫汪小菲協助設立信託專戶，且具俊曄與子女無收養關係，依法爭奪子女份額難度極高，下周的調解庭將成為決定遺產去向的關鍵。