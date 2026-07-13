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韓媒稱子瑜不續約 JYP火速發聲留人「還沒確定」

記者李姿瑩／即時報導
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周子瑜7月2日在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。(記者劉學聖／攝影)
周子瑜7月2日在高雄機場，準備參加高雄啤酒節演出。(記者劉學聖／攝影)

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜與JYP娛樂的合約動向引發關注，韓媒14日報導，隨著TWICE進入新一輪續約討論期，外界盛傳子瑜可能結束與JYP長達11年的合作關係。對此，JYP娛樂火速回應表示：「目前正處於TWICE續約討論期間，尚未有任何確定的結論。」

子瑜2015年以TWICE成員身分正式出道，憑藉亮眼外型與穩定舞台表現深受全球粉絲喜愛，除了擔任團內領舞，也一直是人氣成員。除了團體活動外，子瑜近年也積極拓展個人演藝事業，去年推出首張個人迷你專輯「abouTZU」，正式以Solo歌手身分出道，並親自參與收錄曲作詞，展現音樂創作實力。她近年也持續參與TWICE作品的歌詞創作，逐步擴展身為藝人的發展方向。

TWICE曾於2022年完成全員續約，因此此次續約動向備受外界矚目。團體日前才剛順利完成歷時約一年的第六次世界巡演「THIS IS FOR」，再次證明其全球超高人氣。如今續約談判持續進行中，子瑜是否將結束與JYP娛樂11年的合作關係，仍有待官方進一步公布。

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