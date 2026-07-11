我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

54歲張東健變臉？網友驚呼「這是誰」 第一眼認不出

記者梅衍儂／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
54歲張東健日前出席品牌活動，因臉部狀態引發韓網熱議。（取材自微博）
54歲張東健日前出席品牌活動，因臉部狀態引發韓網熱議。（取材自微博）

54歲南韓「不老男神」張東健近日出席酒類品牌活動，與李政宰、李敏鎬、姜棟元、丁一宇及妻子高素榮等人一同現身，不過他的臉部狀態卻掀起韓網熱烈討論，不少網友第一眼甚至驚呼「這是誰」。

先前公開的活動影片中，張東健被網友發現臉部比過去圓潤許多，尤其蘋果肌明顯飽滿、皮膚緊緻到幾乎看不見皺紋，引發外界猜測是否接受醫美療程，甚至有人直言「完全認不出來」、「笑起來太不自然」。

面對外界熱議，活動方D「AZED KOREA」再公開活動幕後花絮影片，只見張東健身穿黑色西裝外套搭配白襯衫，以招牌溫柔笑容與現場賓客寒暄，舉手投足依舊散發成熟魅力。不同角度拍攝下，他的五官線條看起來自然許多，不過，也有部分網友認為，幕後影片經過雜誌拍攝及後製，加上燈光、鏡位與濾鏡效果，本就容易影響膚況與臉部線條，因此仍無法判斷真實狀態。

事實上，張東健去年宣傳電影「非普通家族」時，就曾坦言，看著鏡頭中的自己，開始意識到「真的有年紀了」，如今再因外貌掀起討論，也再次成為韓網焦點。1972年出生的他，2010年與高素榮結婚，育有1子1女，今年也將透過新片「熱帶夜」回歸大銀幕。

張東健昔日帥樣。（圖／艾美表提供）
張東健昔日帥樣。（圖／艾美表提供）

精華 FAQ

  • 他出席酒類品牌活動時，臉部看起來比過去圓潤，蘋果肌也較飽滿，讓不少網友第一眼認不出，甚至質疑是否做過醫美療程。

  • 活動方再釋出幕後花絮影片，張東健在不同角度下五官線條較自然，但部分網友認為影片可能經過後製、燈光與濾鏡處理，仍難判斷真實狀態。

  • 他先前曾坦言看鏡頭時感受到歲月痕跡，現年54歲的他已婚並育有1子1女，今年也將透過新片《熱帶夜》回歸大銀幕。

南韓 李敏鎬

上一則

董璇牽10歲女兒走秀 「小酒窩」軟萌又大方

下一則

赴台遇颱風… 余香凝自備5碗泡麵 田啟文和老婆去KTV唱歌

延伸閱讀

52歲蘇有朋巴黎街頭拍片「濃妝造型」網喊完全認不出來

52歲蘇有朋巴黎街頭拍片「濃妝造型」網喊完全認不出來
玄彬一家遊洛杉磯 「零偽裝」逛博物館未避人群

玄彬一家遊洛杉磯 「零偽裝」逛博物館未避人群

羅晉素顏照被酸「眼裡沒光」 網曝和家庭變故有關

羅晉素顏照被酸「眼裡沒光」 網曝和家庭變故有關
梁朝偉被「喪屍式包圍」跌倒？ 現場畫面曝光 網笑：差點被標題騙了

梁朝偉被「喪屍式包圍」跌倒？ 現場畫面曝光 網笑：差點被標題騙了

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現