神預言IU、李鐘碩分手 巫師直言「緣分已盡」：女神37歲嫁真命天子
南韓人氣歌手兼演員IU與李鐘碩2022年底公開戀情，交往4年後，雙方經紀公司10日證實兩人已和平分手，未來將以同事身分互相支持。消息曝光後震撼演藝圈，而一支今年4月由韓國知名巫師拍攝的YouTube影片也因此被網友翻出，片中對方僅根據兩人的出生年月日推算，就斷言「緣分已盡」，如今結果竟與預測不謀而合，引發熱烈討論。
韓國YouTube頻道「天上仙女（천상선녀）」今年4月曾發布一段分析IU與李鐘碩感情的影片，強調沒有參考任何外界消息，只依照兩人的出生年月日進行命理推算。她當時便語出驚人表示：「這兩個人的緣分已經斷了。」甚至反問：「他們真的交往4年了嗎？」認為從命盤來看，兩人的感情似乎早已畫下句點。
談到兩人的個性，她形容IU重情重義、個性爽朗，有著豪爽直率的一面，待人處事圓融，不喜歡與人起衝突。雖然成長過程歷經不少辛苦，卻也因此培養出堅強獨立的性格。至於李鐘碩，她則認為對方心思細膩且情感豐富，年輕時較為外向，隨著年紀增長變得成熟內斂。
巫師進一步分析，表示李鐘碩起初對IU投入相當多感情，也努力經營這段關係，IU則是在感受到對方的真心後才逐漸敞開心房。不過她認為，兩人的性格本質並不契合，感情容易因個性差異而出現摩擦，甚至直言：「能維持兩年左右已經不容易，後續更多是靠女方重情義才延續下去。」
此外，她也提到IU習慣把責任攬在自己身上，而李鐘碩則較依賴另一半，希望伴侶能像家人般照顧自己。她認為，隨著女方事業表現愈發亮眼，男方可能因此產生比較、自卑甚至嫉妒等情緒，讓兩人的相處模式逐漸失衡，因此比起戀人，更適合維持朋友關係。
除了分析這段戀情外，巫師也預測現年33歲的IU未來仍會遇見新的感情緣分，並表示她約在37歲左右將迎來結婚運。她認為，屆時IU在人生與工作都處於相對疲憊的階段，會遇見一位能給予依靠、個性互補的對象，最終步入婚姻。
兩人已在交往4年後和平分手，並由雙方經紀公司於10日證實，未來會以同事身分互相支持，顯示分開過程並不激烈。 她在YouTube影片中僅依出生年月日推算，直接斷言兩人緣分已盡，甚至懷疑他們是否真的交往4年，認為感情早已走到盡頭。 她認為IU重情義又獨立，李鐘碩則細膩且較依賴伴侶，性格不太契合；並預測IU約37歲會遇到互補對象，最終有結婚機會。
精華 FAQ
兩人已在交往4年後和平分手，並由雙方經紀公司於10日證實，未來會以同事身分互相支持，顯示分開過程並不激烈。
她在YouTube影片中僅依出生年月日推算，直接斷言兩人緣分已盡，甚至懷疑他們是否真的交往4年，認為感情早已走到盡頭。
她認為IU重情義又獨立，李鐘碩則細膩且較依賴伴侶，性格不太契合；並預測IU約37歲會遇到互補對象，最終有結婚機會。
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