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「出道窮到睡他家」蘇志燮IG只追蹤宋承憲 感性憶往致敬

娛樂新聞組╱綜合報導
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宋承憲（右）分享與好友蘇志燮（左）、趙義碩導演（中）的合照。（取材自Instag...
宋承憲（右）分享與好友蘇志燮（左）、趙義碩導演（中）的合照。（取材自Instagram）

南韓男神蘇志燮暌違13年再度回歸SBS電視台，近日驚喜現身人氣綜藝「我家的熊孩子」第500集特輯，擔任特別嘉賓，在綜藝節目上感性向宋承憲致敬。他透露，以前剛出道時經濟拮据，天天仁川往返首爾窮到沒錢找地方休息，當時宋承憲伸出援手，讓他至今銘記在心，真摯兄弟情感動無數觀眾。

據「噓！星聞」報導，蘇志燮自曝最窮時期，宋承憲一句話改變他的人生。節目中，主持人徐章勳驚訝地發現，蘇志燮的個人Instagram只追蹤兩個帳號，其中一個是自己的經紀公司，另外一個則是宋承憲。面對主持人的好奇，蘇志燮收起笑容，真摯地道出了這段鮮為人知的辛酸往事。

蘇志燮透露，宋承憲對他而言不僅是朋友，更是如同「恩人」一般的存在。回溯到20多年前，兩人都還是剛出道的青澀新人，甚至曾一起擔任牛仔褲模特兒。蘇志燮回憶道，當時他的經濟狀況非常拮据，甚至連日常生活的開銷都成問題，每天必須從仁川辛苦地往返片場。

得知蘇志燮困境的宋承憲，沒有任何架子，主動伸出援手。宋承憲告訴他：「隨時想來就過來吧，直接睡在我家就好。」蘇志燮感性地說，在那段最窮困、最需要支撐的成名之路上，是宋承憲大方分享自己的住處。

不僅如此，蘇志燮更提到：「承憲哥的媽媽甚至還會親手為我準備飯菜。」這種將他視如己出的關懷，讓蘇志燮銘記至今。對當時缺乏資源、隻身在演藝圈闖蕩的蘇志燮來說，宋家就是他在首爾最溫暖的避風港。

蘇志燮表示，兩人的關係從20年代初期開始，就早已昇華為比親兄弟還親的家人。因此，即便現在貴為頂級男神，他依然選擇在虛擬的社群世界裡，用「唯一追蹤」這個簡單卻堅定的動作，向當年那位拉他一把的兄長表達最高的敬意與忠誠。

雖然好友申東燁在節目中開玩笑說，當年曾誤以為蘇志燮是混混而勸宋承憲「離他遠一點」，但如今看來，蘇志燮不僅是演藝圈的模範生，更是重情重義的代名詞。這份跨越20年、從低谷走入巔峰的兄弟情，也讓無數觀眾大呼：「這才是真男人。」

精華 FAQ

  • 因為宋承憲在他剛出道、最拮据的時候伸手相助，不僅讓他借住家中，連宋媽媽也親自做飯照顧他，蘇志燮因此將對方視為恩人。

  • 他早期經濟狀況非常差，每天得從仁川往返首爾工作，連找地方休息都成問題，生活壓力很大，幾乎靠朋友的幫助才能撐過那段時期。

  • 主持人發現他的Instagram只追蹤2個帳號，其中1個是經紀公司、另1個就是宋承憲，這個簡單動作被解讀為他對這段20多年兄弟情的堅定敬意。

南韓 蘇志燮

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