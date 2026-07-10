李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

IU。(圖:Disney+提供)

韓星李鍾碩 與IU（李知恩）驚傳已結束4年戀情，根據韓媒「Dispatch」今（10）日報導，雙方近日已正式分手，並決定回到前後輩關係，各自為事業努力。

報導指出，李鍾碩與IU雙方相關人士表示：「兩人最近已經分手，決定以良好的前後輩關係繼續互相支持。」兩人因2012年共同擔任SBS音樂節目「人氣歌謠」MC而結識，之後維持約10年的好友關係，直到2022年發展成戀人。同年底戀情曝光後，雙方大方認愛，穩定交往至今，一度被視為演藝圈模範情侶。

不過，據身邊人士透露，由於雙方近年工作行程都相當繁忙，見面時間愈來愈少，最終經過溝通後決定結束戀人關係，和平分手。李鍾碩所屬經紀公司Ace Factory也證實消息，表示兩人已回到前後輩關係，「李鍾碩與IU分手是真的，兩人決定以好的同事、前後輩身分繼續相處。」公司也強調，由於屬於藝人的私人生活，「除此之外不便再多做回應，敬請見諒。」

目前兩人都積極投入演藝事業。李鍾碩即將推出Disney+原創韓劇 「再婚皇后」，也已確定主演改編自人氣網路小說的新作「李涉的戀愛」。IU則剛完成MBC新劇「21世紀大君夫人」拍攝，目前正投入新專輯製作，並將於9月在高陽綜合運動場主競技場舉辦個人演唱會。

李鐘碩。(記者沈昱嘉／攝影)