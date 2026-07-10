我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

美伊初步和平協議早埋下漏洞 雙方對第5條解讀如「在不同星球」

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
IU。(圖:Disney+提供)
IU。(圖:Disney+提供)

韓星李鍾碩與IU（李知恩）驚傳已結束4年戀情，根據韓媒「Dispatch」今（10）日報導，雙方近日已正式分手，並決定回到前後輩關係，各自為事業努力。

報導指出，李鍾碩與IU雙方相關人士表示：「兩人最近已經分手，決定以良好的前後輩關係繼續互相支持。」兩人因2012年共同擔任SBS音樂節目「人氣歌謠」MC而結識，之後維持約10年的好友關係，直到2022年發展成戀人。同年底戀情曝光後，雙方大方認愛，穩定交往至今，一度被視為演藝圈模範情侶。

不過，據身邊人士透露，由於雙方近年工作行程都相當繁忙，見面時間愈來愈少，最終經過溝通後決定結束戀人關係，和平分手。李鍾碩所屬經紀公司Ace Factory也證實消息，表示兩人已回到前後輩關係，「李鍾碩與IU分手是真的，兩人決定以好的同事、前後輩身分繼續相處。」公司也強調，由於屬於藝人的私人生活，「除此之外不便再多做回應，敬請見諒。」

目前兩人都積極投入演藝事業。李鍾碩即將推出Disney+原創韓劇「再婚皇后」，也已確定主演改編自人氣網路小說的新作「李涉的戀愛」。IU則剛完成MBC新劇「21世紀大君夫人」拍攝，目前正投入新專輯製作，並將於9月在高陽綜合運動場主競技場舉辦個人演唱會。

李鐘碩。(記者沈昱嘉／攝影)
李鐘碩。(記者沈昱嘉／攝影)

精華 FAQ

  • 根據報導與經紀公司證實，李鍾碩與IU已正式分手，4年戀情告一段落，兩人決定回到前後輩關係，並以良好同事身分繼續互相支持。

  • 內文指出，李鍾碩與IU近年工作行程都十分繁忙，能見面的時間愈來愈少，經過雙方溝通後，最終選擇和平分手，讓彼此回歸事業發展。

  • 李鍾碩將推出Disney+原創韓劇《再婚皇后》，也已確定主演新作《李涉的戀愛》；IU則完成《21世紀大君夫人》拍攝，正製作新專輯並準備9月演唱會。

李鍾碩 韓劇

上一則

54歲韓國男神張東健近況曝光 「腫臉」大變樣引發熱議

延伸閱讀

「和平分手」14年東家… 宋慧喬將自立門戶 最強心腹跟著走

「和平分手」14年東家… 宋慧喬將自立門戶 最強心腹跟著走
分隔兩地、曾訂婚又復合 「六人行」莫妮卡13年姐弟戀告終

分隔兩地、曾訂婚又復合 「六人行」莫妮卡13年姐弟戀告終
天后驚爆偷吃人夫「雙不倫」祕戀小7歲天才經濟學家「開房間」被拍

天后驚爆偷吃人夫「雙不倫」祕戀小7歲天才經濟學家「開房間」被拍
宋慧喬14年情斷老東家 震撼自立門戶開公司 最強心腹全跟著走

宋慧喬14年情斷老東家 震撼自立門戶開公司 最強心腹全跟著走

熱門新聞

泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心