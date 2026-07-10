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54歲韓國男神張東健近況曝光 「腫臉」大變樣引發熱議

記者梅衍儂／即時報導
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張東健昔日帥樣。(圖：艾美表提供)
張東健昔日帥樣。(圖：艾美表提供)

54歲韓國「不老男神」張東健近日出席酒類品牌活動，與李政宰、李敏鎬、姜棟元、丁一宇及妻子高素榮等人一同現身，不過他的臉部狀態卻掀起韓網熱烈討論，不少網友第一眼甚至驚呼「這是誰」。

先前公開的活動影片中，張東健被網友發現臉部比過去圓潤許多，尤其蘋果肌明顯飽滿、皮膚緊緻到幾乎看不見皺紋，引發外界猜測是否接受醫美療程，甚至有人直言「完全認不出來」、「笑起來太不自然」。

面對外界熱議，活動方D「AZED KOREA」7日再公開活動幕後花絮影片，只見張東健身穿黑色西裝外套搭配白襯衫，以招牌溫柔笑容與現場賓客寒暄，舉手投足依舊散發成熟魅力。不同角度拍攝下，他的五官線條看起來自然許多，不過，也有部分網友認為，幕後影片經過雜誌拍攝及後製，加上燈光、鏡位與濾鏡效果，本就容易影響膚況與臉部線條，因此仍無法判斷真實狀態。

事實上，張東健去年宣傳電影「非普通家族」時，就曾坦言，看著鏡頭中的自己，開始意識到「真的有年紀了」，如今再因外貌掀起討論，也再次成為韓網焦點。1972年出生的他，2010年與高素榮結婚，育有1子1女，今年也將透過新片「熱帶夜」回歸大銀幕。

活動上另一個角度。(取材自naver)
活動上另一個角度。(取材自naver)

張東健日前出席品牌活動，因臉部狀態引發韓網熱議。(取材自naver)
張東健日前出席品牌活動，因臉部狀態引發韓網熱議。(取材自naver)

精華 FAQ

  • 他出席酒類品牌活動時，被拍到臉部比過去更圓潤，蘋果肌明顯飽滿，整體狀態與以往差異大，因此引發網友熱烈猜測與討論。

  • 不少網友懷疑他可能接受醫美或其他保養療程，因為皮膚看起來緊緻、皺紋幾乎不見，甚至有人直言笑容和五官線條變得不太自然。

  • 活動方釋出的幕後花絮讓他看起來自然許多，但也有人認為拍攝角度、燈光、濾鏡與後製都可能影響觀感，因此仍無法完全判定他的真實狀態。

李敏鎬

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