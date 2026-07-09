金憓秀攜手金智勳 黑色喜劇揭豪門「外遇」

Coupang Play原創影集「現在不是外遇的問題」近日宣布將於7月31日首播。（取材自newspim）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Coupang Play原創劇7月31日首播，金憓秀、金智勳領銜主演。

Coupang Play原創劇7月31日首播，金憓秀、金智勳領銜主演。 重點二： 劇情以外遇、離婚與豪門祕密交織成黑色喜劇。

劇情以外遇、離婚與豪門祕密交織成黑色喜劇。 重點三：金憓秀、金智勳演出表面恩愛卻各懷心事的夫妻。

備受期待的Coupang Play原創影集「現在不是外遇的問題」（지금 불륜이 문제가 아닙니다）近日宣布將於7月31 日首播。本劇集結韓星金憓秀、曹汝貞、金智勳、金在哲等實力派華麗陣容，由「殺人者的難堪」、「他人即地獄」導演李昌熙執導，攜手編劇鄭恩京、朴秀琳打造，以外遇、離婚與人性祕密交織成一部節奏緊湊的黑色喜劇。

噓！星聞報導，「現在不是外遇的問題」描述一對靠著販售「幸福家庭」形象走紅的人氣網紅夫妻，與正陷入泥沼般離婚官司的醫師夫妻，因一個難以承受的祕密而緊緊糾纏。原本看似只是外遇風波，卻逐漸演變成一連串無法預測的事件，每個人的選擇都讓局勢愈發失控，也讓「外遇」反而成了最微不足道的問題。

近日官方也公開首波預告海報，以高級住宅區為背景，金憓秀飾演的人氣網紅「京熙」手持自拍棒、露出自信笑容，展現令人稱羨的完美人生。然而豪宅窗戶後方卻藏著不同人物的身影，包括相擁的男女、站在破碎全家福前偷聽的男子，以及牽著手的兩名少女，暗示光鮮亮麗的生活背後，潛藏著無法言說的祕密與危機。

金憓秀飾演白手起家的室內設計公司代表兼人氣網紅「京熙」，無論事業或家庭都堪稱人生勝利組，展現幹練又充滿自信的成功女性形象。不過公開的角色劇照中，她也出現在陌生空間，閉上雙眼陷入沉思，流露出與平時截然不同的陰鬱神情，令人好奇她在成功巔峰究竟遭遇了什麼危機。

金智勳飾演慶熙的年下丈夫「在宏」。 （取材自newspim）

飾演京熙小鮮肉丈夫「在弘」的金智勳，同樣展現強烈反差。劇照中，他一度手持紅酒杯、享受入住高級住宅區後的悠閒生活，但另一張劇照卻露出震驚神情，彷彿目睹難以置信的場面。劇情透露，在弘同樣藏著連妻子都不知道的祕密，最終被捲入無法回頭的事件中心。

兩人在拍攝期間培養出絕佳默契。金憓秀表示：「拍攝到某個時候，我看著監視器，真的覺得他就是『在弘』本人，很開心能看到金智勳全新的一面。」金智勳也回應：「金憓秀每次都帶來超越劇本的表演，因此每次對戲都能激發更大的火花。」

官方表示，兩人建立在高度信任上的演技合作，將成為本劇的一大看點，也讓觀眾更加期待這對表面恩愛、實則各懷祕密的夫妻，將如何一步步走向失控。

金憓秀在「現在不是外遇的問題」中，飾演白手起家的知名網紅兼室內設計公司代表「慶熙」。 （取材自newspim）