北川景子同框楊紫瓊 全英文聊天 網驚：產後身材太狂

日本女星北川景子(右)與奧斯卡影后楊紫瓊(左)同框交流，全程說英文。（取材自Instagram）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北川景子出席珠寶品牌活動，同框楊紫瓊成焦點。

北川景子出席珠寶品牌活動，同框楊紫瓊成焦點。 重點二： 她以流利英文自然交談，讓日本網友驚訝不已。

她以流利英文自然交談，讓日本網友驚訝不已。 重點三：貼身黑禮服展現產後好身材，獲大批網友稱讚。

日本 女星北川景子近日現身珠寶品牌活動，以一襲貼身黑色禮服搭配珍珠珠寶亮相，優雅又充滿氣場。她不僅在活動上與奧斯卡 影后楊紫瓊 同框交流，更被拍到全程以英文自然交談，引發日本網友熱烈討論，紛紛大讚她不僅外型出眾，英文能力同樣令人驚豔。

噓！星聞報導，39歲的北川景子日前受邀出席珠寶品牌「MIKIMOTO」高級珠寶系列「L’eclat」發表會，時尚媒體「ELLE Japan」也透過官方Instagram公開她的活動花絮。畫面中，她身穿一襲全黑貼身光澤禮服，勾勒出纖細身材曲線，搭配頸間與耳際的珍珠珠寶，展現高貴典雅的氣質。

除了優雅走上活動現場外，影片也捕捉到北川景子與楊紫瓊開心交談的畫面，兩人互動自然融洽。此外，她在拍攝形象照時也迅速切換成專業模式，眼神與姿態散發十足明星魅力，讓不少粉絲直呼氣場滿分。

另一家時尚媒體「FASHIONSNAP」也分享北川景子與楊紫瓊互動的影片，由於她以流利英文與對方交談，立刻掀起網友熱議，留言表示：「是在用英文聊天嗎？」「北川景子和楊紫瓊同框太難得了，根本是珍貴畫面！」「英文會話也太厲害了，不愧是北川景子。」

除了英文實力受到關注外，北川景子的身材與造型更成為討論焦點。許多網友紛紛表示：「真的美到不可思議，而且超瘦。」「這麼貼身的禮服竟然能穿得這麼好看。」「連女生都會忍不住一直看。」「這種高雅的氣質和氣場，AI根本模仿不出來。」「完全不敢相信跟我有一樣的內臟。」「生完小孩還能恢復到這種身材，真的太厲害了。」

「ELLE Japan」官方影片下方同樣湧入大批讚美留言，不少人寫下：「全身到臉蛋都太完美了。」「毫無缺點的美貌。」「身材比例實在太好了。」「這件禮服不是人人都能駕馭，她真的太美了。」北川景子再次以兼具優雅、美貌與自信的姿態，成為活動現場最受矚目的焦點。