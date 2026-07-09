玄彬一家遊洛杉磯 「零偽裝」逛博物館未避人群

近日有網友在美國洛杉磯巧遇玄彬、孫藝真一家人。 （取材自小紅書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 玄彬、孫藝真帶兒子現身洛杉磯自然史博物館。

玄彬、孫藝真帶兒子現身洛杉磯自然史博物館。 重點二： 夫妻倆穿著休閒低調，未刻意避開現場人群。

夫妻倆穿著休閒低調，未刻意避開現場人群。 重點三：一家三口接連被巧遇，親子出遊畫面引發熱議。

南韓演藝圈模範夫妻玄彬 、孫藝真近日再度因家庭近況掀起討論。繼日前一家三口赴日本沖繩度假被粉絲巧遇後，近日又有網友在美國洛杉磯 捕捉到夫妻倆帶著兒子同遊的畫面，影片與照片迅速在微博 及社群平台瘋傳。夫妻倆全程以輕鬆休閒打扮現身，毫不刻意避開人群，自然享受親子時光，溫馨互動再度成為外界焦點。

噓！星聞報導，近日多段玄彬、孫藝真一家人在美國洛杉磯出遊的影片與照片於微博及社群平台流傳。根據曝光畫面，夫妻倆帶著兒子造訪當地知名的洛杉磯自然史博物館，一家人自在參觀展覽，氣氛十分輕鬆。

畫面中，孫藝真戴著墨鏡，以灰色短袖T恤搭配黃色背心及牛仔短褲，展現休閒穿搭；玄彬則身穿白色無袖背心、棕色短褲，搭配棒球帽，全程陪伴家人同行。即使沒有刻意打扮，夫妻倆依舊散發明星氣場，但面對周遭目光仍顯得十分自在，沒有刻意避開人群。

不少粉絲看到照片後紛紛留言表示：「光看就覺得幸福的一家人」、「這樣平凡的日常反而更令人羨慕」、「希望一家三口一直幸福下去」。

事實上，這已不是玄彬、孫藝真夫妻近期首次被民眾巧遇。

先前有網友分享，自己赴日本沖繩旅遊時，在入住的度假村意外遇見玄彬一家。他透露，當時正在停車場附近拍攝影片，突然看見一戶人家經過，第一眼就被孩子吸引。他表示：「那個孩子漂亮得像AI生成的一樣，我立刻跟老婆說『那個小朋友真的太漂亮了』。」更直言：「是我這輩子看過長得最漂亮的小孩。」

直到之後查看孫藝真的Instagram分享照片，才驚覺自己巧遇的正是玄彬、孫藝真一家三口。

該名網友還分享，自己原本就追蹤孫藝真的社群帳號，看到她分享的旅行照片後，一度猜測拍攝地點可能就在沖繩中部，甚至開玩笑對同行友人表示：「如果他們真的來沖繩，搞不好就住我們這間飯店。」沒想到真的在住宿地巧遇本人。

這名網友表示，當他在飯店看到夫妻倆背影時，一時衝動喊了一聲「藝真姐姐！」（Yejin Nuna），沒想到玄彬與孫藝真幾乎同時轉身，讓他直呼：「那一瞬間真的像電影畫面，到現在過了一個星期還忘不了。」

他也坦言，自己原本注意力完全放在孩子身上，「根本沒先認出爸爸媽媽，只覺得怎麼會有這麼漂亮的小孩。」

事件在南韓網路社群曝光後，也引發不少曾見過夫妻倆的網友分享經驗。有網友表示，自己與孫藝真住在同一個社區，「她完全不介意大家打招呼，人非常親切，看到我家小孩還主動誇很可愛。」至於玄彬則相對低調，似乎因為孩子的安全與隱私更加謹慎。

有網友先前也曾在日本沖繩巧遇玄彬、孫藝真全家人。（取材自IG@hyunbinactorfp）