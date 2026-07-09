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金秀賢翻身關鍵來了？ 廣告商求償金大打折

記者陳穎／綜合報導
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金秀賢多年建立的好形象因金賽綸而大崩盤，如今出現轉機。（取材自官方IG）
金秀賢多年建立的好形象因金賽綸而大崩盤，如今出現轉機。（取材自官方IG）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Eider將對金秀賢的求償金從25億韓元降至4億韓元。
  • 重點二：法院認為原本的品牌損害主張，恐難獲法律支持。
  • 重點三：此案被視為金秀賢與其他廣告商和解的重要轉折。

韓星金秀賢捲入與已故女星金賽綸交往疑雲後，相關法律攻防近日出現新進展。隨著曾公開相關指控的YouTuber金世義因涉嫌散布虛假資訊遭起訴，金秀賢與廣告商之間的訴訟局勢也出現變化。

日前曾向金秀賢及所屬公司「Gold Medalist」提出約25億韓元（約166萬美元）損害賠償請求的戶外品牌「Eider」，大幅調整訴訟內容，將求償金額降至約4億韓元（約26.5萬美元），改為僅要求返還剩餘代言費。

據韓媒報導，首爾中央地方法院第45民事合議庭8日審理Eider對金秀賢與所屬公司的損害賠償訴訟第二次庭審。Eider原於去年8月提告，主張金秀賢擔任品牌代言人期間，因外界爆出他與未成年時期的已故演員金賽綸交往等爭議，導致品牌形象受損，因此要求約25億韓元賠償。

不過在最新庭審中，Eider方面撤回原先以「社會爭議造成品牌損害」為由提出的賠償請求，並將金額從約25億韓元縮減至約4億韓元，改以「依照代言合約要求返還剩餘模特兒費用」為主要訴求。

對此，法院認為，Eider之所以修改請求內容，似乎是判斷原本主張的損害賠償難以獲得法律支持，並指出：「即使修改後的請求內容，也存在是否能被法院認可的疑問。」

法官同時表示，此事件中，Eider、金秀賢以及所屬公司都可能因金世義提出的相關指控受到影響，因此建議Eider考慮撤回訴訟，並採取「雙方各自負擔訴訟費用」的方式和平落幕。此外，法院也考量金秀賢目前正與其他廣告主協調，希望能朝維持代言合作關係的方向解決爭議。

這也是金世義遭到拘留起訴後，首起廣告商對金秀賢提出的高額損害賠償訴訟出現明顯退讓的案例。若雙方依照法院建議達成協議，外界認為此案可能對金秀賢與其他廣告商間的法律糾紛產生影響。

目前金秀賢除了Eider之外，據悉還面臨來自保健食品品牌「Frombio」、醫療美容企業「Classys」、家電品牌「CUCKOO電子」以及「Trendmaker」等多家公司的求償訴訟，總金額傳出高達100億韓元規模。此次Eider案件的變化，也被視為金秀賢尋求恢復形象的重要轉折點。

金秀賢所屬公司也在金世義遭拘留後發表聲明，感謝長期支持金秀賢、等待真相釐清的相關人士，並表示將持續努力揭開事件真相。而Eider對金秀賢及所屬公司的損害賠償案，第3次庭審預計將於8月26日舉行。

精華 FAQ

  • Eider原本主張品牌因爭議受損而求償25億韓元，但在最新庭審中改為只要求返還剩餘代言費約4億韓元，顯示其評估原先主張較難被法院接受。

  • 法院認為Eider修改請求內容，似乎是判斷原本的損害賠償主張難以獲得法律支持；即使改成返還代言費，法院仍對其是否能被認可抱持疑問。

  • Eider案若依法院建議和解，可能成為金秀賢與其他廣告商訴訟的參考案例。由於他仍面臨多家品牌求償，總額傳出高達100億韓元，外界關注後續是否連帶降溫。

金賽綸 金秀賢

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