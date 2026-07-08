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金秀賢翻身關鍵？百億賠償危機現曙光 廣告商求償金大打折

記者陳穎／即時報導
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金秀賢多年建立的好形象大崩盤，如今出現轉機。(摘自nate)
金秀賢多年建立的好形象大崩盤，如今出現轉機。(摘自nate)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Eider將對金秀賢的25億韓元求償降為4億韓元。
  • 重點二：法院認為原本品牌損害賠償主張恐難獲法律支持。
  • 重點三：金世義遭起訴後，多家廣告商訴訟或受此案影響。

韓星金秀賢捲入與已故女星金賽綸交往疑雲後，相關法律攻防近日出現新進展。隨著曾公開相關指控的YouTuber金世義因涉嫌散布虛假資訊遭到起訴，金秀賢與廣告商之間的訴訟局勢也出現變化。

日前曾向金秀賢及所屬公司「Gold Medalist」提出約25億韓元（約166萬美元）損害賠償請求的戶外品牌「Eider」，大幅調整訴訟內容，將求償金額降至約4億韓元（約26萬美元），改為僅要求返還剩餘代言費。

據韓媒報導，首爾中央地方法院第45民事合議庭8日審理Eider對金秀賢與所屬公司的損害賠償訴訟第二次庭審。Eider原於去年8月提告，主張金秀賢擔任品牌代言人期間，因外界爆出他與未成年時期的已故演員金賽綸交往等爭議，導致品牌形象受損，因此要求約25億韓元賠償。

不過在最新庭審中，Eider方面撤回原先以「社會爭議造成品牌損害」為由提出的賠償請求，並將金額從約25億韓元縮減至約4億韓元，改以「依照代言合約要求返還剩餘模特兒費用」為主要訴求。

對此，法院認為，Eider之所以修改請求內容，似乎是判斷原本主張的損害賠償難以獲得法律支持，並指出：「即使修改後的請求內容，也存在是否能被法院認可的疑問。」

法官同時表示，此事件中，Eider、金秀賢以及所屬公司都可能因金世義提出的相關指控受到影響，因此建議Eider考慮撤回訴訟，並採取「雙方各自負擔訴訟費用」的方式和平落幕。此外，法院也考量金秀賢目前正與其他廣告主協調，希望能朝維持代言合作關係的方向解決爭議。

這也是金世義遭到拘留起訴後，首起廣告商對金秀賢提出的高額損害賠償訴訟出現明顯退讓的案例。若雙方依照法院建議達成協議，外界認為此案可能對金秀賢與其他廣告商間的法律糾紛產生影響。

目前金秀賢除了Eider之外，據悉還面臨來自保健食品品牌「Frombio」、醫療美容企業「Classys」、家電品牌「CUCKOO電子」以及「Trendmaker」等多家公司的求償訴訟，總金額傳出高達100億韓元規模。此次Eider案件的變化，也被視為金秀賢尋求恢復形象的重要轉折點。

回顧事件起因，金秀賢過去數月因遭指控曾與未成年時期的金賽綸交往，引發外界高度關注。金世義自去年3月起透過YouTube節目等平台，多次聲稱兩人曾為戀人關係，甚至指稱金秀賢需為金賽綸的離世負責。

事件延燒後，金秀賢主演的Disney+影集也一度暫緩公開。金世義過去更曾代替金賽綸家屬舉行記者會，公開所謂金賽綸錄音檔，以及聲稱是金秀賢與金賽綸之間的聊天紀錄。

然而，警方調查後認定，相關錄音檔為利用生成式人工智慧（AI）製作的偽造資料，而所謂兩人的聊天紀錄也被判定為遭到竄改。

因此，警方以違反資訊通信網法（散布虛假資訊造成名譽毀損）、違反反跟蹤騷擾法、違反性犯罪處罰法（散布非法拍攝物）、恐嚇及強迫未遂等罪名，於5月14日申請拘留金世義。法院認定有湮滅證據及逃亡疑慮，批准拘留令，金世義最終於上月23日遭正式起訴。

金秀賢所屬公司也在金世義遭拘留後發表聲明，感謝長期支持金秀賢、等待真相釐清的相關人士，並表示將持續努力揭開事件真相。而Eider對金秀賢及所屬公司的損害賠償案，第3次庭審預計將於8月26日舉行。

精華 FAQ

  • Eider原先以品牌形象受損為由，向金秀賢與所屬公司求償約25億韓元，最新庭審則將金額降至約4億韓元，改為主張返還剩餘代言費。

  • 法院認為Eider調整訴訟內容，可能是判斷原本的損害賠償主張難以獲得支持；即使改為返還代言費，也仍存在能否被法院認可的疑問。

  • 因為金世義遭拘留起訴後，首起高額廣告商求償案出現明顯退讓，若雙方依法院建議和解，可能影響其他廣告商對金秀賢的追償策略。

金賽綸 金秀賢

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