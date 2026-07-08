手撕人頭皮...蘇志燮「金特務」衝Netflix全球冠軍 4大必看亮點

蘇志燮徒手撕壞人頭皮。(Netflix提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蘇志燮主演《金特務：本色回歸》兩周登上Netflix全球冠軍。

蘇志燮主演《金特務：本色回歸》兩周登上Netflix全球冠軍。 重點二： 金部長為救女兒重出江湖，展開狠勁十足的復仇行動。

金部長為救女兒重出江湖，展開狠勁十足的復仇行動。 重點三：動作戲結合幽默與身世揭密，成為今年最受矚目的韓劇。

Netflix 動作韓劇「金特務：本色回歸」上線短短兩周便席捲全球，最新公布的Netflix全球非英語影集排行榜（6月29日至7月5日）中，從首周第3名一舉躍升冠軍，在台灣也同步登上每日影集排行榜冠軍，掀起追劇熱潮。

「金特務：本色回歸」由蘇志燮 主演，故事描述一名再平凡不過的父親，為了拯救唯一的女兒，重新化身令人聞風喪膽的傳奇特務，展開毫不留情的復仇行動。作品融合高強度近身格鬥、毫無冷場的緊湊節奏，以及充滿張力的人物刻畫，讓不少觀眾直呼是今年最過癮的動作韓劇。

看點一：蘇志燮突破形象 冷面復仇老爸帥翻全場

蘇志燮飾演外表平凡、過著普通生活的金部長，卻隱藏著不為人知的特務過去，為了尋找被綁架的女兒，他變回令敵人恐懼的王牌特務。與反派對決時，徒手撕下對方雷鬼頭的震撼場面，更成為網友熱議片段，被封為「史上最帥老爸」。

看點二：「爸爸宇宙」三人組登場 硬派動作加入幽默感

劇中由蘇志燮、崔大勳、尹敬浩組成的三人組，被韓國觀眾稱為「爸爸宇宙（Dad Universe）」。3人為了救孩子而並肩作戰，但個性截然不同，在緊張刺激的任務之間，也加入不少幽默互動。他們既能在戰鬥場面展現默契，也能透過生活化對話拉近角色距離，除了是一部動作爽劇，更增添人物溫度。

「金特務：本色回歸」集結蘇志燮、崔大勳、尹敬浩組成「爸爸宇宙」，聯手展開驚險救援行動。(Netflix提供)

看點三：揭開金部長黑暗過去 傳奇特務的誕生之謎

隨著劇情推進，觀眾逐漸發現金部長並非天生冷酷，而是曾經歷過殘酷人生。童年長期生活在飢餓中的他，因一句「可以吃飽飯」的承諾加入秘密作戰部隊，接受嚴格訓練後成為頂尖特務。然而一次任務失敗，讓他失去所有夥伴，也留下無法抹去的傷痛。如今為了女兒再次踏上戰場，也等於重新面對那段不願回首的過去。

看點四：動作場面爽度拉滿 拳拳都是情緒重量

每一次衝突背後都有角色情緒支撐。金部長的每一次出手，都來自失去、愧疚與想保護家人的信念，因此觀眾不只是看到拳腳碰撞，更能感受到角色背後的憤怒與決心。

蘇志燮打戲拳拳到肉。(Netflix提供)

「金特務：本色回歸」上線兩周便登上Netflix全球非英語影集排行榜冠軍，蘇志燮硬派動作演出掀起熱議。(Netflix提供)

其中蘇志燮上演徒手抓住對方雷鬼辮、硬生生將整片頭皮撕扯下來的震撼畫面，蘇志燮冷酷狠勁全開，以近乎零台詞的演出，將一名為了女兒不惜化身修羅的父親詮釋得霸氣十足。而飾演「雷鬼頭」反派的演員裴智完，近日也在社群平台分享拍攝幕後花絮，透露自己為了角色，花了整整13個小時完成雷鬼頭造型，並頂著這個髮型生活長達2個月。他笑說：「雖然頭髮都受損了，但真的很幸福，也很感謝。」

除了精彩動作戲，劇情也逐步揭開金部長的悲慘過去。童年時期長年挨餓的他，只因一句「能吃飽飯」便加入秘密作戰部隊，在殘酷訓練下成為王牌特務，卻因一次任務失敗失去所有夥伴，成為唯一生還者。隨著過往真相逐漸曝光，也讓觀眾更加期待，這段黑暗歷史將如何牽動他這場拯救女兒、討回一切的終極復仇。

「金特務：本色回歸」融合高強度動作、復仇劇情與父女情感。(Netflix提供)

蘇志燮在「金特務：本色回歸」化身最強老爸，為救女兒大開殺戒。(Netflix提供)