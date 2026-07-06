化身最強老爸「金特務」 蘇志燮暴打黑幫收視飆破21%

蘇志燮飾演的金部長表面上是儲蓄銀行職員，實際上卻是傳奇特工。(取材自豆瓣電影)

南韓 「爽劇」熱潮持續延燒。由蘇志燮主演的「金特務：本色回歸」開播後收視一路飆升，根據最新統計，7月4日播出的第4集全國收視率衝上21.6%，短短4集便突破20%大關，成為今年最具話題性的韓劇 之一。從首集9.5%、第2集15.7%、第3集18.8%，到第4集21.6%，驚人漲勢讓外界看好有望成為2026年收視代表作。

「金特務：本色回歸」改編自人氣網漫「金部長」，與「看臉時代」共享世界觀。蘇志燮飾演的金部長表面上是儲蓄銀行職員，也是獨力扶養高中女兒的單親爸爸，實際上卻是代號「66」、曾令南北韓 聞風喪膽的傳奇特工。當女兒突然失蹤後，他被迫重披戰袍，與兩名同樣隱藏身分的夥伴聯手對抗龐大犯罪組織，展開一場結合動作、復仇與親情的救援行動。

蘇志燮曾表示，這部作品最大的不同，在於角色不是抱著「必死」的決心戰鬥，而是一位父親為了救回女兒，拚命活下去，因此情感層次比過往作品更加濃烈，也讓不少觀眾聯想到好萊塢電影「即刻救援」中的「地表最強老爸」連恩尼遜（ Liam Neeson）。

「金特務」的暴紅，也讓韓網再度熱議近年最受歡迎的「懲惡揚善爽劇」模式。今年席捲全球的「鐵拳教育」便是代表作之一，金武烈飾演能力超群的主角，以鐵腕手段對抗校園暴力與體制亂象；而「金特務」則讓昔日王牌特工單槍匹馬迎戰犯罪集團。兩劇雖題材不同，卻都採用「一人對抗整個體制」的敘事，讓觀眾隨著主角制裁惡人，獲得強烈的情緒宣洩。

不少網友認為，現實生活中許多不公義事件難以迅速獲得伸張，因此這類善惡分明、節奏明快的作品特別具有代入感，也成為近年韓劇市場屢創佳績的重要原因。

隨著收視節節攀升，劇中飾演朴鎮哲的尹敬浩也將兌現先前立下的「收視破13%就禁語13小時」公約。他坦言原本以為13%已是高標，沒想到第2集便提前達成。至於蘇志燮則不改冷面幽默，笑稱：「我本來每天就有13個小時不說話。」一句話逗樂全場，也為這股持續延燒的「金特務旋風」再添話題。