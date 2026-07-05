涉嫌騷擾橋本愛 佐藤二朗傳新戲被換角

佐藤二朗(左)和橋本愛合作新劇，卻因文春一篇報導爆發爭議。(取材自Instagram)

日本 演員佐藤二朗最近否認日媒披露他在拍攝電視劇期間，涉嫌「騷擾」女主角橋本愛之後，橋本愛的經紀公司日前主張「相關報導屬實」，並表明「會嚴正因應誹謗中傷」，揚言要對惡意誹謗者提告。日媒引述消息人士透露，佐藤原訂拍攝另一齣電視劇已被撤換。

「文春Online」報導，富士電視台連續劇「夫婦別姓刑警」拍攝期間，飾演男主角的佐藤疑似在拍攝現場，言行騷擾飾演女主角的橋本愛，富士電視台委託外部律師調查，並嚴正警告佐藤。

而富士電視台也證實，「嚴正警告該男演員的言行，並要求防止此類事件再次發生屬實」。富士電視台也表示，外部律師調查認定佐藤的言行存在問題。

佐藤隸屬的經紀公司則發表聲明回應：「尚未確認有構成騷擾事實，此類指控並不妥當。」

佐藤日前也在X平台(前身為推特Twitter)發文否認，「報導偏頗…在這個時代環境下，我深知為了保護自己，必須格外警覺、謹慎行事，怎麼可能還做出那種舉動。請不要撒謊」

日媒「體育報知」報導，橋本愛的經紀公司EDEN日前也在官方網站發布以「本公司演員相關報導」為題的聲明。

這份聲明表示，「關於被報導的事情，本公司與本公司演員，已經接獲富士電視台與其律師聽取當事人與相關人士的說法後，過程以及被認定事實等報告」，並強調「我們的理解是富士電視台公司的報導屬實」。

這份聲明通篇沒提到任何人名，聲明也表示「已經確認有許多針對本公司演員的過多誹謗中傷，已經跟警方備案因應。將會採取刑事與民事上的嚴正措施，因應違法行為」。

日本共同社及「產經新聞」報導，消息人士透露，佐藤被撤換的另一齣電視劇，原定配合9月上映的電影「大搜查線 N.E.W. 奔馳大都會！」（暫譯）推出，現已取消佐藤原訂的拍攝計畫。

根據維基百科，橋本愛從2010年起，因在「告白」、「貞子3D」、「聽說桐島退社了」等電影中飾演重要角色而受到注目。曾獲得第36屆日本電影金像獎優秀新人演員獎、第86屆電影旬報10佳獎新人女演員獎等電影獎頊。