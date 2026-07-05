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整形失敗？Lisa鼻梁更挺翹 網：特色全失

記者陳穎／綜合報導
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Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

Lisa在世界盃開幕式演出後，未修圖照片引發鼻型變化與疑似整形討論，網友意見兩極，但本人及經紀公司尚未回應。

南韓女團BLACKPINK成員Lisa日前受邀登上2026年美加墨世界盃開幕式演出，成為首位登上FIFA世界盃開幕舞台的K-pop女SOLO藝人，精采演出引發全球關注。不過，除了表演本身外，她在現場曝光的照片也意外掀起另一波話題，不少網友將最新畫面與過去照片比對後，質疑她的鼻型似乎出現變化，「特色全失」，引發社群熱烈討論。

Lisa世界盃演出後，多家外媒釋出未經修圖的現場照片，其中部分特寫畫面被網友放大檢視，認為她的鼻頭看起來較以往更加挺翹、鼻梁線條也有所不同，相關討論迅速延燒，「Lisa鼻子怎麼了」等關鍵字更登上社群平台熱搜。

對於外界質疑，網友看法呈現兩極。有粉絲認為，現場拍攝角度、舞台燈光、妝容修容及光影效果，都可能影響五官立體感，加上Lisa近期工作行程緊湊，若真的接受鼻部手術，恢復時間恐怕不足，因此認為僅是視覺效果造成的差異。

另一派網友則透過新舊照片比對，認為Lisa鼻部輪廓確實與過去有所不同，推測鼻梁及鼻尖線條可能經過調整，也有人認為整體五官風格較以往更偏向歐美審美。

甚至有部分自稱整形外科醫師或醫美專業人士在網路上分析，認為鼻梁高度與鼻尖角度看似有所改變，但相關說法皆未獲Lisa本人或所屬經紀公司證實。

截至目前為止，Lisa及其經紀公司尚未對外界有關鼻部變化的討論作出任何回應。

Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她受邀登上2026年美加墨世界盃開幕式演出，成為首位站上FIFA世界盃開幕舞台的K-pop女SOLO藝人，但現場照曝光後，鼻型變化又掀起整形爭議。

  • 不少人放大比對新舊照片後，認為她的鼻頭更挺翹、鼻梁線條也不同，甚至有人覺得整體風格更偏歐美審美，因此懷疑鼻部可能曾做過調整。

  • 截至目前，Lisa本人與所屬經紀公司都沒有對外發表任何說明。外界說法仍停留在網友推測與部分醫美人士分析，尚未獲得官方證實。

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