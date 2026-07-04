我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

風雨無阻發表國慶談話 川普：我們不要共產黨

直播／撐過風雨 川普建國250周年演說登場

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK成員Lisa日前受邀登上2026年美加墨世界盃開幕式演出，成為首位登上FIFA世界盃開幕舞台的K-pop女SOLO藝人，精彩演出引發全球關注。不過，除了表演本身外，她在現場曝光的照片也意外掀起另一波話題，不少網友將最新畫面與過去照片比對後，質疑她的鼻型似乎出現變化，引發社群熱烈討論。

Lisa於6月13日在洛杉磯完成世界盃開幕式壓軸演出後，多家外媒釋出未經修圖的現場照片，其中部分特寫畫面被網友放大檢視，認為她的鼻頭看起來較以往更加挺翹、鼻樑線條也有所不同，相關討論迅速延燒，「Lisa鼻子怎麼了」等關鍵字更登上社群平台熱搜。

Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

對於外界質疑，網友看法呈現兩極。有粉絲認為，現場拍攝角度、舞台燈光、妝容修容及光影效果，都可能影響五官立體感，加上Lisa近期工作行程緊湊，若真的接受鼻部手術，恢復時間恐怕不足，因此認為僅是視覺效果造成的差異。

另一派網友則透過新舊照片比對，認為Lisa鼻部輪廓確實與過去有所不同，推測鼻樑及鼻尖線條可能經過調整，也有人認為整體五官風格較以往更偏向歐美審美。

甚至有部分自稱整形外科醫師或醫美專業人士在網路上分析，認為鼻樑高度與鼻尖角度看似有所改變，但相關說法皆未獲Lisa本人或所屬經紀公司證實。

截至目前為止，Lisa及其經紀公司尚未對外界有關鼻部變化的討論作出任何回應。

精華 FAQ

  • 她受邀參與2026年美加墨世界盃開幕式演出，並成為首位登上FIFA世界盃開幕舞台的K-pop女SOLO藝人，因此不只表演受到矚目，也帶動大量媒體與粉絲討論。

  • 因外媒公開的現場特寫未經修圖，部分網友把新舊照片放大比對後，認為她鼻頭更挺翹、鼻樑線條不同，甚至連鼻部輪廓與整體五官風格都被拿來討論。

  • 截至目前，Lisa本人與所屬經紀公司都沒有對外說明鼻部是否有變化，也未證實任何整形相關說法；網路上的分析多屬推測，尚無官方回應可供確認。

洛杉磯

上一則

原來不是美國人 盤點過去25年歸化的好萊塢大明星

下一則

昔日「五燈獎」美艷女星曾紅遍秀場 晚年成慈善網紅資助個案

延伸閱讀

16年友情生變？楊紫封后獨缺李現祝福 真相曝光

16年友情生變？楊紫封后獨缺李現祝福 真相曝光

52歲蘇有朋巴黎街頭拍片「濃妝造型」網喊完全認不出來

52歲蘇有朋巴黎街頭拍片「濃妝造型」網喊完全認不出來
抄襲還是致敬？單依純舞台設計 被指複製安室奈美惠MV

抄襲還是致敬？單依純舞台設計 被指複製安室奈美惠MV
鍾麗緹長女穿比基尼 解放火辣曲線 網讚：比媽媽還美

鍾麗緹長女穿比基尼 解放火辣曲線 網讚：比媽媽還美

熱門新聞

孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30
6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

2026-06-26 14:25
36--伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

2026-06-23 02:12
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

2026-07-01 08:00
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10

超人氣

更多 >
世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用