觀影說劇╱失業接到「偶像禁愛令」齊藤京子靠眼神入選

齊藤京子試鏡「偶像禁愛令」時，「靜謐卻強烈」的眼神，當場打動導演深田晃司「就是她了」。（圖／海鵬影業提供）

日本 女團偶像齊藤京子2年前才剛從「日向坂46」畢業，就接到電影「偶像禁愛令」（Love on Trial）的試鏡邀請。齊藤京子對女團戀愛禁令十分了解，因此對劇本格外有共鳴，當她決定加入演出，日本業界一片嘩然。

由於「偶像禁愛令」直刺娛樂圈潛規則，導致導演深田晃司苦尋女主角十年未果，齊藤京子不顧題材敏感，跳出來義助深田晃司，賭上自己的未來、讓深田晃司十分感動。幸運的是，隔年「偶像禁愛令」入選第78屆坎城影展 首映單元，承受不少壓力的齊藤京子，聽到自己的電影處女作入選坎城當場飆淚，她以為自己在做夢，直呼「開心死了！」。

更驚人的是，「偶像禁愛令」罕見從坎城影展一路飆回南韓釜山、日本東京影展，齊藤京子也風光到了極點，片中她捍衛自己愛人的權利，「安靜卻強烈的眼神堅定眼神」連日本導演早川千繪都感動不已，意外為自己開啟一扇電影之門。

齊藤京子是日本女子偶像組合「日向坂46」前成員，她出生於東京，曾是女性時尚雜誌「ar」簽約五年的常規名模。由於憧憬中森明菜，齊藤京子自中學起就立志成為歌手，並於2017年首次擔任歌曲「依然要前進」主唱，並在演唱、作詞、主持、出演電視劇及發行寫真集後，2年前於橫濱球場舉行畢業演唱會，正式從「日向坂46」畢業。

結束8年的偶像生涯，齊藤京子一度黯然神傷，才「失業」沒多久的她，某天意外接到電影「偶像禁愛令」的試鏡邀請，她將自己多年的偶像心路歷程融入角色中，以「靜謐卻強烈」的眼神和極具爆發力的獨白，將女主角「山岡真衣」孤軍奮戰的悲壯與信念詮釋得絲絲入扣。當場打動導演深田晃司「就是她了！」。

人氣鼎盛的齊藤京子，由於酷愛吃拉麵，尤其是大份量的「二郎系」拉麵，包括麻辣拉麵、蒙古湯麵都深得她心，還自稱是「最愛拉麵的齊藤京子」，爆紅程度連朝日電視的節目都曾冠以她的名字作為播出號召。

這次她在電影「偶像禁愛令」中，飾演人氣急升的女偶像團體「Happy☆Fanfare」中心成員山岡真衣，在事業即將攀上巔峰之際，意外與中學同學間山敬（倉悠貴 飾）墜入愛河。隨著地下戀情曝光，真衣不僅面臨粉絲的強烈反彈，更被經紀公司以違反合約中的「戀愛禁令」為由告上法庭、要求鉅額賠償。

有趣的是，「偶像禁愛令」片中女團「Happy☆Fanfare」雖為虛構，台下臨演卻全是真粉絲，原來劇組在拍攝演唱會大場面時，秘密招募了大量臨時演員。台下粉絲的高度熱情與應援，讓現場宛如真正的偶像 LIVE 現場，寫實度拉滿，還一度讓已畢業的齊藤京子難分真假。