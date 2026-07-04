金武烈拿全球點擊第1 親揭卸下武裝與妻抱頭痛哭一幕

尹昇娥(右)眼中的金武烈(左)是閃閃發光的。（取材自Instagram）

憑藉強悍演技與俐落動作戲再度攀上事業巔峰的演員金武烈，近日受邀登上人氣綜藝「劉QUIZONTHEBLOCK」。節目中他不僅展現了與冷酷外表相反的幽默感，更首度深談成名前與母親、妻子共同度過的艱難歲月，動人內容讓主持人劉在錫與曹世鎬數度動容。

據「噓！星聞」報導，金武烈透露，與他共事15年的經紀公司代表，最近看到一篇標題為「現在，金武烈時代開啟了」的報導時，竟忍不住在電腦前大哭。這項成就背後，藏著一段辛酸的家史。金武烈的母親原本是實力派作家，卻為了支撐他的演員夢，毅然放棄創作去餐廳打工。他回憶：「那時候連5000韓元(3.27美元)的車資都沒有，媽媽還要低頭去跟鄰居借錢。」那種無力的現實感，讓他如今回想起來仍充滿感傷。

專訪中最動人的環節，莫過於妻子尹昇娥的預錄訪談。她首度吐露了兩人相戀11年（包含交往與結婚共17年）的心路歷程。

尹昇娥坦言，兩人在無名時期交往時，身邊的朋友幾乎全部投反對票，甚至直白地問她：「妳為什麼要跟一個這麼窮的男人交往？」

面對質疑，尹昇娥卻堅定地表示，那段日子對她來說一點都不覺得辛苦。她表示，那段日子在旁人看來或許很慘澹，但對她而言卻一點也不覺得辛苦，「因為我一直覺得，那個在舞台上熱血演戲的南韓男人（金武烈），比任何人都還要耀眼、還要帥氣。」

尹昇娥含著淚水感性告白：「金武烈對演戲的那份熱情，在我眼中始終是『閃閃發光』的。即使在最黯淡的現實中，那道光芒也從未熄滅過。」

金武烈也分享了事業迎來曙光的那一刻。當他接到導演電話，得知作品拿下全球點擊第一名時，第一時間想告訴在外的妻子。但他決定忍到回家，在見面的那一刻再親口宣布。

最後，兩人在地下停車場相遇，金武烈語帶哽咽地告訴妻子：「我們…拿到了全球第一。」平常堅強、極少流淚的他，在那一刻終於卸下武裝，與尹昇娥抱頭痛哭。尹昇娥僅溫柔地回了一句：「辛苦了。」這三個字，總結了17年來所有不被看好的委屈與對夢想的執著。