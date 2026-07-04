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41歲尹恩惠自曝「13年沒戀愛」笑揭：最近開始想談了

娛樂新聞組╱綜合報導
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尹恩惠透露因長期自律生活、減少社交與戒酒，導致戀愛機會大幅下降，甚至一度習慣單身...
尹恩惠透露因長期自律生活、減少社交與戒酒，導致戀愛機會大幅下降，甚至一度習慣單身生活。（取材自微博）

經典韓流女團Baby V.O.X暌違多年合體現身綜藝節目「脫鞋單身熟男」，除了回憶當年的戰士時光，最受矚目的莫過於「黃金單身女神」尹恩惠的感情生活。在節目中，41歲尹恩惠大方坦承自己已進入長達雙位數的戀愛空窗期，誠實的告白讓現場的主持群與成員們都感到不可思議。

據「噓！星聞」報導，尹恩惠在節目中親口證實，自己已經長達10多年沒有談戀愛了，細算之下大約有13年之久。作為當年全亞洲男性的夢中情人，這段驚人的空窗期引發主持人追問。

尹恩惠分析，這或許與她後來的生活習慣改變有關。她透露自己近年來過著極度規律且自律的生活，不僅鮮少參加社交聚會，甚至連「酒都戒掉了」。在誘惑多、交際頻繁的演藝圈，她這種「隱居式」的生活模式，讓她接觸異性的機會大幅減少，意外導致了漫長的感情空窗。

提到對戀愛的想法，尹恩惠坦言心態確實發生了變化。過去這10多年，她習慣了一個人的生活，對於談戀愛並沒有太大的動力。但她在節目中露出羞澀的笑容表示：「以前真的完全不想談，但最近開始有了（想戀愛的念頭）。」

這番「戀愛預告」讓支持她的粉絲感到相當欣慰，大家紛紛猜測女神是否已經準備好迎接生命中的另一半。

精華 FAQ

  • 她在節目中坦言自己已經超過10年沒有戀愛，細算大約有13年之久，這段超長空窗期讓主持人與現場成員都相當驚訝。

  • 尹恩惠表示，近年生活非常規律、自律，幾乎不參加社交聚會，甚至連酒都戒了，因此接觸異性的機會明顯減少，感情也就一直空窗。

  • 她說自己過去十多年習慣一個人生活，原本完全不想談戀愛，但最近心態開始轉變，已經慢慢出現想戀愛的念頭，令粉絲十分期待。

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