椎名林檎疑偷吃小7歲學者人夫 去同家餐廳、飯店被拍到

47歲日本傳奇歌姬椎名林檎(左)和與小7歲的經濟學家成田悠輔，爆出不倫戀，兩人曾一起接受雜誌訪問。（取材自Ｘ平台）

47歲日本 歌手椎名林檎近日遭「FRIDAY」周刊拍到與40歲經濟學家成田悠輔多次私下見面，兩人不僅被目擊一同前往爵士樂餐廳，還被拍到在演唱會結束後返回同一間飯店，引發日本演藝圈熱議。由於兩人目前都被指仍有婚姻伴侶，因此報導曝光後也掀起「不倫」爭議，不過相關戀情尚未獲當事人證實。

根據日媒報導，椎名林檎與成田悠輔因去年接受雜誌對談而結識，之後互動逐漸增加。成田悠輔除了替她的新專輯撰寫解說文字外，今年5月也正式加入由椎名林檎擔任代表的經紀公司「黑貓堂」，雙方在工作上的合作更加密切。

椎名林檎過去曾與吉他手彌吉淳二有過一段短暫婚姻，育有一子。離婚後，她與MV導演兒玉裕一維持多年未辦理結婚登記的伴侶關係，並共同扶養兩名孩子。至於成田悠輔，則早在學生時期便與現任妻子相識，雖然目前仍維持婚姻關係，但曾公開透露夫妻長期分居，還曾以「婚姻維持的祕訣是不見面」形容彼此相處模式，因此此次報導格外受到關注。

面對周刊求證，椎名林檎所屬事務所並未正面回應是否交往，僅表示女方住處同時也是公司辦公室，旗下工作人員與合作創作者經常出入；巡演期間，相關人員也多半會安排入住同一地點。至於兩人的私人感情，以及是否已與原本伴侶結束關係，事務所則以涉及個人隱私為由，未進一步說明。