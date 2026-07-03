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蘇志燮憶出道「單眼皮曾被嫌」為養家當演員放棄游泳夢

娛樂新聞組╱綜合報導
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蘇志燮出道之初慘遭打擊，曾因單眼皮被建議「去動眼睛手術」。（本報資料照片）
蘇志燮出道之初慘遭打擊，曾因單眼皮被建議「去動眼睛手術」。（本報資料照片）

南韓男神蘇志燮日前與實力派演員崔大勳、尹敬浩一同作客鄭在炯的網路節目「精靈餐桌」，為新劇「金特務：本色回歸」宣傳。三人展現了與螢幕形象截然不同的幽默感，蘇志燮更在節目中大方分享了出道近30年來的辛酸史與心路歷程。

據「噓！星聞」報導，蘇志燮回憶起1995年以模特兒身分出道的往事，他自爆當年在試鏡時，曾多次聽到不看好的評價：「那時候很多人跟我說，你的眼睛不適合演戲，甚至叫我先去動手術把眼睛整一下。」甚至還有人當面羞辱他：「你因為沒雙眼皮，一輩子都當不了演員，別再想演戲了。」

蘇志燮解釋，當年的演藝圈流行的是深邃的雙眼皮，而他的單眼皮被認為太過犀利或「沒精神」。但他並未因此退縮，反而憑藉獨特的個人魅力，在2004年以經典韓劇「對不起，我愛你」一舉暴紅，掀起了「大叔風潮」，成功證明單眼皮也能成為演戲的魅力亮點。

蘇志燮在進入演藝圈之前，曾是長達11年的專業游泳運動員，在高三時參加全國大賽，獲得了男高中組100公尺平泳全國第4名的佳績，擁有「準國手」等級的實力。影片中提到的這段往事，也解釋了為何他在動作戲中總能展現出優於常人的體能與協調性。

當時他憑藉游泳成績保送大學，在入學前的三個月空窗期，一位朋友提議一起去參加牛仔褲品牌（STORM）的模特兒選拔。那次選拔的競爭對手竟然包括後來同樣成為巨星的元斌和宋承憲，這也成了他演藝之路的起點。

蘇志燮也談到了他從游泳與水球運動員轉行為演員的原因。他坦言，當時家境並不富裕，雖然已經進入體育大學，但為了能更快地賺錢支撐家庭，他毅然決然放棄了運動員生涯投入演藝圈。

他開玩笑說：「當時真的是為了錢才開始演戲的。」然而，隨著時間推移，他逐漸感受到了表演的趣味與責任感，並在2004年的「峇里島的日子」中第一次感受到「原來演戲這麼有意思」，從此深耕影視圈，成為如今的國民男神。

蘇志燮（右）因為演出韓劇「對不起，我愛你」身價狂飆至8位數，左為林秀晶。(取材自...
蘇志燮（右）因為演出韓劇「對不起，我愛你」身價狂飆至8位數，左為林秀晶。(取材自衛視)

精華 FAQ

  • 他回憶，當年演藝圈偏好深邃雙眼皮的臉孔，自己的單眼皮被認為太銳利、沒精神，甚至有人直接要他先去整形，才可能符合演員標準。

  • 他在投入演藝圈前，是長達11年的專業游泳與水球運動員，高三還拿下全國賽男高中組100公尺平泳第四名，具備相當高的運動實力。

  • 他表示，自己家境並不富裕，雖已進入體育大學，仍希望更快賺錢分擔家計，因此在朋友邀請下參加模特兒選拔，從此踏入演藝圈。

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