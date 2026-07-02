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天后驚爆偷吃人夫「雙不倫」祕戀小7歲天才經濟學家「開房間」被拍

記者陳穎／即時報導
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47歲日本歌手椎名林檎。（圖／大國文化提供）
47歲日本歌手椎名林檎。（圖／大國文化提供）

47歲日本歌手椎名林檎近日遭「FRIDAY」周刊拍到與40歲經濟學家成田悠輔多次私下見面，兩人不僅被目擊一同前往爵士樂餐廳，還被拍到在演唱會結束後返回同一間飯店，引發日本演藝圈熱議。由於兩人目前都被指仍有婚姻伴侶，因此報導曝光後也掀起「不倫」爭議，不過相關戀情尚未獲當事人證實。

根據日媒報導，椎名林檎與成田悠輔因去年接受雜誌對談而結識，之後互動逐漸增加。成田悠輔除了替她的新專輯撰寫解說文字外，今年5月也正式加入由椎名林檎擔任代表的經紀公司「黑貓堂」，雙方在工作上的合作更加密切。

椎名林檎過去曾與吉他手彌吉淳二有過一段短暫婚姻，育有一子。離婚後，她與MV導演兒玉裕一維持多年未辦理結婚登記的伴侶關係，並共同扶養兩名孩子。至於成田悠輔，則早在學生時期便與現任妻子相識，雖然目前仍維持婚姻關係，但曾公開透露夫妻長期分居，還曾以「婚姻維持的祕訣是不見面」形容彼此相處模式，因此此次報導格外受到關注。

面對周刊求證，椎名林檎所屬事務所並未正面回應是否交往，僅表示女方住處同時也是公司辦公室，旗下工作人員與合作創作者經常出入；巡演期間，相關人員也多半會安排入住同一地點。至於兩人的私人感情，以及是否已與原本伴侶結束關係，事務所則以涉及個人隱私為由，未進一步說明。

精華 FAQ

  • 報導指向47歲的椎名林檎與40歲經濟學家成田悠輔互動密切，兩人被拍到多次私下見面、同赴餐廳，甚至在演唱會後返回同一間飯店。

  • 因報導稱椎名林檎與成田悠輔目前都仍有婚姻或伴侶關係，卻被目擊頻繁單獨往來，甚至同住飯店，因此引發外界對雙方關係的猜測與不倫爭議。

  • 事務所未直接證實兩人是否交往，只說女方住處同時也是公司辦公室，工作人員與合作創作者常進出，巡演時也常同住，對私人感情則不便回應。

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