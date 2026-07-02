合體掀回憶殺...尹恩惠羞爆「咖啡王子」與孔劉激吻內幕
當年紅遍全亞洲的經典韓劇「咖啡王子1號店」，至今仍是許多劇迷心中不可撼動的神劇。近日，元祖女團「Baby V.O.X」為了慶祝出道29周年，以完整體嘉賓身分重磅登上了SBS綜藝節目「不是但是真的！」（아니 근데 진짜），身為成員的女主角尹恩惠，也在節目中大方聊起自己的演員代表作，甚至加碼洩漏了當年與男神孔劉拍攝「無尾熊抱激吻」的名場面內幕。
噓！星聞報導，節目中提到這段讓全網臉紅心跳的經典吻戲，尹恩惠忍不住羞紅了臉，被問到是照著劇本演的嗎？尹恩惠坦言其實不太記得了，但也爆料因為導演給足了演員表演空間，所以當時有很多即興發揮。
而重溫這對經典韓劇CP畫面，也讓人直呼：「不管過去幾年看，還是甜到蛀牙。」
其實「咖啡王子1號店」的超強後勁不只在節目上發酵，前不久才上演戲外「世紀大合體」。日前，劇中飾演女二的蔡貞安新片上映，尹恩惠與當年的「咖啡班底」孔劉、金材昱雙雙現身VIP首映會，用實際行動力挺老友。
四人齊聚畫面曝光後立刻在網路上引起討論。時隔多年神仙陣容再度聚首，神仙友誼不僅勾起回憶殺，也見證了當年的革命情感至今依然保鮮，讓不少網友十分感動。
她被問到吻戲是否照劇本演出時，坦言細節已不太記得，但表示導演當時給了演員很大發揮空間，因此現場有不少即興表演。 因為《咖啡王子1號店》本身就是經典韓劇，而尹恩惠、孔劉、金材昱等人多年後再度同框，讓觀眾瞬間想起當年的追劇回憶。 除了尹恩惠在節目中聊代表作與名場面，團體以完整體登上綜藝，也讓外界注意到她與昔日《咖啡王子1號店》班底的深厚情誼。
精華 FAQ
她被問到吻戲是否照劇本演出時，坦言細節已不太記得，但表示導演當時給了演員很大發揮空間，因此現場有不少即興表演。
因為《咖啡王子1號店》本身就是經典韓劇，而尹恩惠、孔劉、金材昱等人多年後再度同框，讓觀眾瞬間想起當年的追劇回憶。
除了尹恩惠在節目中聊代表作與名場面，團體以完整體登上綜藝，也讓外界注意到她與昔日《咖啡王子1號店》班底的深厚情誼。
上一則
賈玲、楊天真雙雙復胖上熱搜 回應態度出奇一致
下一則