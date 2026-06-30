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腰傷發作痛倒舞台 東海寫粵語信道歉：非常對不起大家

記者李姿瑩／綜合報導
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東海在後台拍照時臉上寫滿疲憊和歉疚。（取材自Instagram）
東海在後台拍照時臉上寫滿疲憊和歉疚。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：東海在香港個唱第二場，因椎間盤突出舊疾發作痛倒舞台。
  • 重點二：他事後以中英文及粵文長文致歉，坦言未能以最佳狀態演出。
  • 重點三：東海表示返韓後將立即治療調養，盼下次健康回到舞台。

韓團SUPER JUNIOR成員東海近日在香港舉辦個人演唱會，不料第二場演出時，因椎間盤突出舊疾發作身體，一度痛到蜷曲在舞台上，甚至中斷演出，讓現場粉絲相當擔心。儘管最後仍努力完成表演並重唱彌補，但他事後透過Instagram以中、英文及粵文發表長文向歌迷致歉，坦言未能以最佳狀態站上舞台，對此感到非常自責，也承諾返韓後將立即接受治療，希望下次能健康地與大家見面。

東海在文中一開頭便向粉絲道歉，表示香港個人演唱會第二天開演前，曾承諾一定會讓大家玩得開心、感到幸福，但最終卻沒有做到，「真的非常過意不去。」他透露，這次專輯和演唱會都是自己用心準備，原本希望透過這次演出，好好回報一路以來支持自己的歌迷，卻因身體狀況影響表現，「因為我自己的身體狀況而表現得不夠好，真的令我覺得非常抱歉。」

東海坦言，即使粉絲不斷安慰他「不要緊」，他仍無法原諒自己，認為是沒有好好照顧身體，才會造成這樣的情況，因此內心相當難受、心痛。他也提到，看到台下歌迷因擔心而流下眼淚，讓他更加愧疚，「大家來到演唱會現場，路程一定不容易，把珍貴的時間交給我，我卻讓大家失望，我真的很心痛。」

針對後續健康狀況，東海表示，回到南韓後將立即接受治療，也會好好調養身體，承諾下次一定會以最好的狀態回到舞台與大家見面，「如果下次再見面，我答應大家，一定只會帶給大家快樂和幸福。」最後，他再次向歌迷致歉，並深情告白：「我愛你們。」

東海也在貼文開頭寫下英文訊息，「我保證會健康地回來，也保證往後的人生都會一直讓你們微笑。」字句流露對粉絲的歉意與承諾，讓不少歌迷看了相當心疼，紛紛留言替他加油，希望他先專心休養、早日康復。

精華 FAQ

  • 他在第二場演出時，椎間盤突出舊疾突然發作，身體劇痛到蜷曲在舞台上，甚至一度中斷表演，讓現場粉絲十分擔心。

  • 他透過Instagram以中、英文及粵文發長文道歉，承認未能以最佳狀態站上舞台，並承諾回韓後立即接受治療、好好調養。

  • 許多歌迷看到他痛到落淚又自責，紛紛留言替他加油，盼他先專心休養，並希望他早日康復、下次再以健康狀態相見。

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