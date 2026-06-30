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龜梨和也奉子成婚 新娘是前主播田中美奈實

記者李姿瑩／綜合報導
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龜梨和也傳出奉子成婚。（圖／光尚娛樂提供）
龜梨和也傳出奉子成婚。（圖／光尚娛樂提供）

日本男星龜梨和也剛結束高雄場巡迴見面會返回日本，近日透過官方粉絲俱樂部網站宣布，將與前TBS主播、現為演員的田中美奈實結婚。他同時也提到田中美奈實已經懷孕，雙喜臨門的震撼彈讓粉絲相當意外。

龜梨和也發表親筆聲明表示：「我將與田中美奈實結婚。同時，我們也迎來了新的生命。」他也再次向一路支持自己的粉絲表達感謝，並表示未來仍會持續投入演藝工作。

40歲的龜梨和也和39歲的田中美奈實於2023年因時尚雜誌「MAQUIA」的企畫對談結識，之後又在2024年朝日電視台日劇「Destiny」中合作演出。他們私下悄悄來電，兩人的戀情曾於2024年元旦被部分媒體爆料，緋聞自此不脛而走。

當時有媒體向龜梨和也的經紀公司求證，僅得到回應：「自從工作合作後，一直保持良好往來。」粉絲認為這其實就是默認戀情，如今龜梨和也在展開個人演藝工作後，終於決定走入家庭。

田中美奈實則於2014年9月底離開TBS的主播檯，近年除了主持、綜藝節目外，也積極投入戲劇演出，曾在NHK日劇「惡女相關」中首度擔綱主演，演藝事業發展多元。

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