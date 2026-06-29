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龜梨和也結婚了 40歲定下來宣布田中美奈實已有身孕

記者李姿瑩／即時報導
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龜梨和也上周剛結束高雄演出。（圖：光尚娛樂提供）
龜梨和也上周剛結束高雄演出。（圖：光尚娛樂提供）

日本男星龜梨和也剛結束高雄的巡迴見面會返回日本，29日透過官方粉絲俱樂部網站宣布，將與前TBS主播、現為演員的田中美奈實結婚，並同步公開田中已懷有兩人第一個孩子的喜訊。

龜梨和也親筆發表聲明表示：「這次，我將與田中美奈實結婚。同時，我們也迎來了新的生命。」他也再次向一路支持自己的粉絲表達感謝，並表示未來仍會持續投入演藝工作。

龜梨和也和田中美奈實約於2023年因時尚雜誌「MAQUIA」的企畫對談結識，之後又在2024年朝日電視台日劇「Destiny」中合作演出。兩人的戀情曾於2024年元旦被部分媒體爆料，雖未直接點名，但外界很快聯想到兩人，社群平台也掀起「認真交往」等關鍵字熱議。由於兩人名字的組合，還被網友封為「令和版『Touch』」，獲得不少祝福。當時龜梨和也所屬的SMILE-UP.（前傑尼斯事務所）僅回應：「自從工作合作後，一直保持良好往來。」

田中美奈實則於2014年9月底離開TBS，近年除了主持、綜藝節目外，也積極投入戲劇演出，曾在NHK日劇「惡女相關」中首度擔綱主演，演藝事業發展多元。

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