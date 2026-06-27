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「澡堂戲」竟是這原因… 許楠儁背肌太吸睛 被導演狂加戲

娛樂新聞組╱綜合報導
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許楠儁身材極好，被讚「穿衣顯瘦、脫衣有肉」。（取材自豆瓣電影）
許楠儁身材極好，被讚「穿衣顯瘦、脫衣有肉」。（取材自豆瓣電影）

韓星許楠儁憑藉「我的王室死對頭」人氣再度暴紅。近日在「劉QUIZ ON THE BLOCK」節目中大方分享他「精壯背肌」的有趣內幕。他驚爆，其實在多部作品中，原本劇本都沒有脫衣戲碼，全是因為背肌太吸睛，讓導演們紛紛忍不住主動要求加戲。

據「噓！星聞」報導，許楠儁在節目中透露，自己的身材並非「天生如此」，而是為了鏡頭做了大量努力，沒想到這份努力卻意外讓劇本「大改」。他提到在拍攝「Your Honor」（優雅的家）時，原本根本沒有任何裸露鏡頭，但導演在看過他在「Sweet Home」中的表現後，驚嘆他的體格維持得太好，當場決定：「這身材太棒了，一定要放進去。」於是硬生生地加了一場澡堂戲。

不僅如此，在另一部作品「現在撥打的電話」中，導演同樣在看過他在前作中的超犯規的背部線條後，再次產生「不能浪費」的念頭。雖然他在該劇飾演的是一名精神科醫生，但導演還是安排了一場在健身房運動的戲，只為了展現他那充滿張力的肌肉線條。

談到對身材的堅持，許楠儁展現了與眾不同的審美觀。他表示，自己並不追求那種刻意擠出的「自覺感腹肌（粒粒分明的腹肌）」，而是希望練成類似好萊塢影星那種「體格厚實、肩膀寬闊」的扎實感。

主持人劉在錫觀察到許楠儁的側身確實非常厚實，許楠儁則害羞地承認，比起乾瘦的身材，他更在乎整體的「氣場與厚度」，這種充滿男人味的體格，也確實讓他成功演活了「車世界」這個充滿魅力的角色。

除了導演的愛戴，許楠儁的帥氣也是全劇組共同努力的目標。他在節目中提到，同劇女主角林智妍為了讓他在鏡頭前展現最完美的模樣，甚至不惜跟導演說：「為了讓楠儁看起來更帥，我放棄逆光位（主光位）也沒關係。」

林智妍曾在採訪中開玩笑地對許楠儁說：「所有的燈光都給你了，你一定要帥帥地出現啊。」許楠儁感性地表示，正是因為劇組所有人「目標一致」要讓男主角展現極致魅力，才有了現在讓全韓女性瘋狂的「車世界」。

許楠儁這種「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的反轉魅力，不僅成為了收視保障，更讓他從一名打工小哥，徹底變身為演藝圈最炙手可熱的身材管理指標。

精華 FAQ

  • 他在節目中表示，自己多年鍛鍊出的背肌與厚實體格太搶眼，讓導演看過前作後覺得不能浪費，因此在新戲中主動加上澡堂戲或運動戲來展現身材。

  • 他提到在「Your Honor」原本沒有裸露鏡頭，卻被加進澡堂戲；而在「現在撥打的電話」中，導演則安排健身房運動場面，刻意呈現他的肌肉線條。

  • 他不追求刻意擠出的腹肌，而偏好像好萊塢男星那種厚實寬肩的體格，認為氣場與厚度更重要；劇組也合力讓他在鏡頭前呈現最完整的魅力。

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