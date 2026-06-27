「和平分手」14年東家… 宋慧喬將自立門戶 最強心腹跟著走

宋慧喬經紀合約到期後將成立一人經紀公司。（取材自Instagram）

韓星宋慧喬 再拋震撼彈。韓媒近日爆料，她將在合作長達14年的經紀公司UAA（United Artist Agency）合約到期後正式離開，並成立一人經紀公司，全面掌握演藝事業。

綜合韓媒報導，演藝圈相關人士透露，宋慧喬結束與UAA的合作後，將以個人工作室形式重新出發，而多年來陪伴她打拚的造型師等核心工作人員，也將一同加入新團隊，成為她獨立門戶後最堅強的後盾。

這群堪稱「最強心腹」的幕後團隊與宋慧喬共事多年，早已培養出超越工作關係的深厚默契。外界解讀，這意味著她未來的時尚資源與核心視覺風格將維持一貫的高質感，且新公司在營運初期就能無縫接軌，迅速投入高強度的演藝運作。

宋慧喬自2012年UAA成立時便簽約加入，不僅是公司首位簽約藝人，更是旗下最具代表性的招牌女星。她與公司代表朴賢貞合作多年，從經紀人一路成為事業夥伴，兩人共同度過了無數風雨，更見證了彼此在影視圈的成長與蛻變。如今14年合作畫下句點，也讓不少粉絲感到意外。

據知情人士透露，雙方是在充滿祝福的氛圍下達成不續約的共識，可謂「和平分手」，未來在演藝圈中也將繼續維持良好的前後輩與同業情誼。

近年，宋慧喬憑藉「黑暗榮耀」再創演藝高峰，人氣席捲全球，戲約、代言接不停。在劇中她一改過往溫柔甜美的愛情劇女王形象，以冷酷且層次豐富的復仇女「文同珢」一角驚豔海內外，更憑此劇斬獲百想藝術大賞視后寶座，成功證明了自己無可替代的演技實力與收視號召力。

如今選擇在事業巔峰時刻自立門戶，也被外界解讀是希望進一步掌握未來發展方向，開啟演藝生涯全新篇章。